AFRICA EMERGENZA ABBANDONO. Repubblica Democratica del Congo. Il rito dell’igiene negli orfanotrofi di Goma

Grazie all’Adozione a Distanza, la prevenzione dei parassiti protegge ogni giorno la salute dei bambini
Nella Repubblica Democratica del Congo, la lotta contro i parassiti è diventata una attività di routine per gli orfanotrofi FED e SODAS sostenuti da Ai.Bi. attraverso il progetto “Adotta a Distanza un orfanotrofio”.
Per svolgerla al meglio e in modo accurato, il medico di progetto in collaborazione con il medico rappresentante della zona sanitaria di Goma, ha realizzato momenti formativi dedicati ai bambini e agli educatori e supervisionato alle attività di sanificazione. In contemporanea sono stati forniti strumenti di protezione individuale e prodotti disinfettanti e sanificanti.
In ogni orfanotrofio sono stati individuati due responsabili a cui fare riferimento per le attività di igiene e sanificazione che, attualmente, avvengono con cadenza mensile.
L’igiene: un rito importante per la cura dei bimbi
L’igiene in un paese come il Congo, che possiede un clima equatoriale, propizio alla diffusione di insetti e parassiti, è una attività che deve essere svolta con costanza e in maniera scrupolosa, in modo da prevenire la formazione di insetti fastidiosi che possano pungere i bambini.
I risultati non sono tardati ad arrivare! Ad oggi, all’interno delle strutture non vi è più la presenza di fastidiosi animaletti che pungano i bambini mentre sono a letto o mangiano seduti ai tavoli. Un ottimo traguardo!
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese. Amici dei Bambini opera in Repubblica Democratica del Congo dal 2008 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza. Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.
Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Congo”?
Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”.
Se vuoi aiutare anche tu i bambini degli orfanotrofi Lumiere du Monde, FED, SODAS di Goma, puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.