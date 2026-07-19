Adozione internazionale. Andrei racconta la sua Moldova: “Il mio futuro è in Italia, ma le mie radici sono lì”

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A tre anni dall’adozione, un ragazzo originario della Moldova sceglie di dedicare la sua tesina di fine anno al paese che gli ha dato i natali. Un gesto che racconta come l’adozione non cancelli il passato, ma lo trasformi in una risorsa per costruire il futuro

Aveva 12 anni quando, insieme a sua sorella di appena 10 anni, è arrivato in Italia grazie all’adozione internazionale. Oggi Andrei ha 15 anni e vive serenamente con la sua famiglia adottiva, circondato dall’affetto di una mamma e di un papà che, tre anni fa, hanno aperto le porte della loro casa e del loro cuore a due fratelli in attesa di una famiglia.

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Come molti ragazzi della sua età, anche Andrei ha dovuto preparare una tesina di fine anno. Ma il tema scelto ha sorpreso e commosso insegnanti e compagni di scuola: raccontare la Moldova, il paese in cui è nato e ha trascorso i primi anni della sua vita.

Una scelta nata dalla consapevolezza che ogni storia adottiva è fatta di diversi capitoli, tutti importanti. L’arrivo in una nuova famiglia non cancella ciò che è stato prima, al contrario, permette di rileggere il proprio passato con occhi nuovi, integrandolo nella propria identità.

Durante la presentazione, Andrei ha accompagnato i presenti alla scoperta della sua “prima patria”, illustrandone la cultura, le tradizioni, la storia e alcuni dei luoghi più significativi. Un racconto personale e autentico, che ha permesso ai suoi compagni di conoscere una parte importante della sua vita.

Custodire le proprie origini

“Il mio futuro lo sto costruendo in Italia – ha spiegato – ma senza la Moldova non sarei la persona che sono oggi”.

Parole semplici, ma profonde. Perché uno degli aspetti più preziosi dell’adozione internazionale è proprio la possibilità di custodire le proprie origini mentre si costruiscono nuove appartenenze. Un bambino adottato non deve scegliere tra il passato e il presente: può portare entrambi con sé, trasformandoli in una ricchezza.

A conclusione della sua esposizione, Andrei ha voluto ringraziare gli insegnanti con un dono speciale: un Mărțișor, il tradizionale simbolo moldavo della primavera e della rinascita. Nella cultura della Moldova, il piccolo intreccio di fili bianchi e rossi viene donato come augurio di salute, prosperità e nuovi inizi.

Un gesto semplice, ma carico di significato. Come la primavera che segue l’inverno, anche l’adozione rappresenta spesso una rinascita: non l’inizio di una nuova vita che cancella quella precedente, ma la possibilità di continuare il proprio cammino in un contesto di amore, protezione e appartenenza.

La storia di Andrei ci ricorda che l’adozione internazionale non è soltanto l’incontro tra un bambino e una famiglia. È anche l’incontro tra culture, memorie e identità diverse che imparano a convivere e ad arricchirsi reciprocamente.

Oggi Andrei guarda al futuro con fiducia, studia, cresce e sogna come ogni adolescente. Ma non dimentica da dove è partito. Perché le radici non trattengono: danno forza. E quando vengono accolte e valorizzate, permettono ai ragazzi adottati di crescere con una consapevolezza ancora più profonda di chi sono e di chi desiderano diventare.

A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.

Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”.

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