Bomboniere solidali Ai.Bi.: scegli un ricordo speciale che fa bene ai bambini

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Dalla casetta porta confetti alle altre proposte personalizzate: ogni occasione può diventare un gesto concreto di solidarietà

Scegliere una bomboniera significa custodire il ricordo di un momento importante e trasformarlo in qualcosa che resta nel tempo. Per questo sempre più persone, in occasione di battesimi, comunioni, cresime, matrimoni o lauree, scelgono una bomboniera solidale: un gesto capace di unire la gioia di una ricorrenza al desiderio di fare del bene.

Le proposte di Ai.Bi. Amici dei Bambini nascono proprio con questo obiettivo: offrire un dono speciale agli invitati e, allo stesso tempo, sostenere il cammino di bambini e famiglie che hanno bisogno di accoglienza, cura e protezione.

Ogni ricorrenza può diventare un gesto di solidarietà

Dietro una bomboniera Ai.Bi. non c’è soltanto un oggetto da consegnare agli ospiti, ma una scelta di attenzione verso chi vive una situazione di fragilità. Ogni confezione diventa infatti il simbolo di una comunità più grande, fatta di persone che scelgono di condividere la propria felicità con chi ha bisogno di ritrovare speranza.

Tra le proposte più amate c’è la casetta porta confetti, una bomboniera semplice e originale che racchiude un messaggio importante: ogni bambino ha diritto ad avere una casa, una famiglia e qualcuno che si prenda cura di lui.

Realizzata in cartoncino e disponibile in diversi colori e grafiche, la casetta può essere personalizzata con il nome, la data e il tipo di evento, diventando così un ricordo unico della giornata speciale. Al suo interno può contenere cinque confetti (non inclusi), trasformandosi in un piccolo pensiero da lasciare agli invitati.

Un ricordo personalizzato che sostiene i bambini

La scelta della bomboniera può essere accompagnata dalla possibilità di verificare in anticipo la personalizzazione attraverso una bozza grafica. In questo modo ogni dettaglio può essere curato prima della realizzazione definitiva, per creare una confezione in linea con lo stile e il significato della propria celebrazione.

Una volta ricevute a casa, le casette sono facili da assemblare: bastano pochi semplici passaggi per preparare un dono che accompagnerà il ricordo della festa e racconterà agli invitati il valore della solidarietà.

Scegliere una bomboniera Ai.Bi. significa quindi trasformare un momento di gioia personale in un’opportunità per tanti bambini. Un piccolo gesto che, come una casa con la porta aperta, vuole accogliere e costruire futuro.

Informazioni

Per qualsiasi consiglio o informazione siamo a tua completa disposizione al numero 02/98822359 o via mail bomboniere@aibi.itA cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.