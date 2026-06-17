Bomboniere solidali Matrimonio. Una donazione ad Ai.Bi. per ringraziare i colleghi

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Come ringraziare chi ha condiviso con noi un momento tanto importante? Una donazione ai progetti di Amici dei Bambini per aiutare i bambini abbandonati è una scelta che fa felici tutti

Uno degli argomenti più delicati di tutta l’organizzazione matrimoniale, si sa, è la questione degli invitati alle nozze: limitarsi ai parenti e gli amici più stretti? Dirlo a tutti quelli che si conoscono fino all’ultimo grado della parentela più recondita? E con i colleghi come si fa?

Il dilemma, però, si ripropone anche una volta scambiati gli anelli e tornati dal Viaggio di Nozze: come si ringraziano tutte queste persone? E i colleghi, in particolare, con i quali si vive a contatto tutti i giorni e, per forza di cose, spesso finiscono non solo per essere i più aggiornati sulle scelte, i ripensamenti, i mal di pancia… legati all’organizzazione del matrimonio, ma anche quelli che dispensano consigli, diffondono contatti utili e, all’occorrenza, avviano chat di gruppo per dare sostegno allo sposo o alla sposa?

Un ringraziamento solidale

La soluzione esiste ed è esprimibile in una semplice frase: con la solidarietà non si sbaglia mai!

Ne abbiamo le prove, perché, tra i sostenitori di Ai.Bi., c’è proprio chi per ringraziare i colleghi ha pensato a un gesto concreto di solidarietà: un attestato solidale in ricordo del proprio matrimonio che si traduce, grazie alla loro donazione ad Ai.Bi., in un aiuto concreto a bambini, bambine, adolescenti e famiglie in difficoltà familiare.

La testimonianza degli sposi

“In occasione del nostro matrimonio, per ringraziare i nostri colleghi e amici cari per gli auguri e l’affetto abbiamo scelto di fare una donazione ad Ai.Bi., per regalare un futuro migliore a tanti bambini.

Grazie per condividere con noi questa gioia e questo giorno di felicità!”

Questo è quanto ci hanno scritto Alvin&Gia, che hanno scelto di ringraziare i colleghi proprio con un gesto che va oltre e che rimane per sempre.

Al rientro in ufficio, i colleghi che hanno condiviso con loro la gioia del matrimonio si sono ritrovati una mail speciale con un attestato virtuale di ringraziamento che spiega come la donazione fatta dagli sposi contribuisca a dare continuità ai progetti di Ai.Bi. in Italia e nel mondo.

Qui tutte le modalità per fare una donazione.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

Le bomboniere solidali di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Per quanti, invece, preferiscono un segno tangibile, c’è sempre la possibilità di richiedere delle pergamene in ricordo del matrimonio disponibili nelle esclusive e nuove grafiche Ai.Bi.: Fiori, Iniziali Floreali, Foglie, Wedding Illustrato o @Aibimbo disponibili sul sito dedicato alle Bomboniere Solidali Ai.Bi.

Tutte le pergamene sono personalizzabili con nome, data e tipo di evento, e includono una chiusura con intaglio disponibile in diversi colori: Bianco, Blu, Cannella, Carta da Zucchero, Flamingo, Verde.

Per info chiamare allo 0298822.359 o scrivere a bomboniere@aibi.it.

Le donazioni per le bomboniere solidali di Ai.Bi. godono delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus.