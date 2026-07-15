Una bomboniera solidale per le feste di settembre: il ricordo di un giorno speciale che aiuta altri bambini

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Battesimi, Comunioni e Cresime diventano occasioni per condividere gioia e solidarietà attraverso un gesto semplice ma dal grande valore

L’estate è il momento giusto per iniziare a organizzare le celebrazioni di settembre. Battesimi, Comunioni e Cresime sono occasioni preziose per riunire familiari e amici attorno a un momento importante nella vita dei più piccoli. Tra inviti, allestimenti e dettagli da curare, anche la scelta della bomboniera può diventare un gesto capace di raccontare una storia e trasmettere un valore.

Una scelta che dà un significato in più alla festa

Sempre più famiglie scelgono infatti le bomboniere solidali: un modo semplice e significativo per trasformare il ricordo di una giornata speciale in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. Un piccolo dono può così diventare un messaggio di vicinanza, attenzione e condivisione, portando il significato della festa anche oltre i confini della propria famiglia.

Le bomboniere solidali Ai.Bi. Amici dei Bambini accompagnano momenti importanti come Battesimi, Comunioni e Cresime con proposte pensate per chi desidera festeggiare scegliendo la solidarietà. Ogni bomboniera racchiude il valore di un gesto che guarda al futuro e sostiene il percorso di tanti bambini e famiglie in situazioni di fragilità.

Un ricordo speciale che continua nel tempo

Scegliere una bomboniera solidale significa dare un significato ancora più profondo a una celebrazione: il ricordo di un giorno felice si unisce alla possibilità di contribuire a costruire nuove opportunità per altri bambini.

Per chi sta già preparando le feste di settembre, questo è il momento ideale per scegliere una bomboniera che non sia soltanto un oggetto da conservare, ma un simbolo di amore e speranza da condividere con i propri invitati.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.