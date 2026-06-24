Matrimoni 2026. Grande Successo per le bomboniere SAD di Ai.Bi.
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Con il puzzle solidale di Ai.Bi. regali ai tuoi ospiti un ricordo speciale e contribuisci a sostenere bambini in difficoltà in Africa, Bolivia e Ucraina
Quando ci si appresta a celebrare un momento importante, dal profondo legame affettivo come un matrimonio, un battesimo, una comunione o un anniversario, la scelta della bomboniera riveste sempre uno spazio importante. Desideriamo lasciare agli ospiti un ricordo di noi, che sia autentico, simbolico, speciale. Diverso dagli altri.
La Bomboniera Solidale Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, racchiude in sé ognuno di questi elementi e anche qualche cosa in più: un aiuto concreto per tanti bambini in difficoltà.
Il puzzle solidale di Ai.Bi. un dono unico e originale
Scegliendo come bomboniera un puzzle solidale di Ai.Bi., si regalerà ai propri ospiti un dono originale, oltre che dal significato profondo e fatto con il cuore.
Ogni invitato riceverà una tessera personalizzata del puzzle accompagnata da un elegante cartoncino con i nomi dei festeggiati, la data dell’evento e una dedica speciale. Sul cartoncino sarà raffigurata l’immagine completa del puzzle attinente al progetto sostenuto e una spiegazione dell’iniziativa così che ognuno possa comprendere il significato del dono ricevuto.
Solidarietà e condivisione
Il puzzle si presta inoltre, a diventare protagonista di un bel momento di condivisione. Durante la festa, chi lo desideri, potrà infatti invitare tutti gli invitati a comporre “in diretta” il puzzle, ognuno con la propria tessera. Un gesto corale per comporre un’immagine finale, simbolo di solidarietà dove il contributo di ognuno, proprio come nella vita, è fondamentale per raggiungere un obiettivo più grande.
Un gesto di solidarietà a favore dei bambini
Il puzzle può essere composto da un differente numero di tessere in base al numero degli invitati.
• 48 tessere: per garantire un anno di sostegno a un bambino.
• 96 tessere: per assicurare due anni di aiuto continuativo.
• 192 tessere: per sostenere un bambino per tre anni consecutivi.
Dalla tua festa al resto del mondo: chi stai aiutando
Scegliere un puzzle solidale Ai.Bi. significa agire direttamente dove c’è più bisogno. Il ricavato dell’Adozione a Distanza andrà a sostenere concretamente i bambini abbandonati accolti negli orfanotrofi in Africa e in Bolivia, offrendo loro cibo, cure mediche ed educazione. Inoltre, il progetto supporta attivamente i minori vittime della guerra in Ucraina, restituendo loro protezione e un futuro.
Agevolazioni fiscali ETS: il bene che ripaga
La bomboniera Adozione a Distanza rappresenta una vera e propria donazione a sostegno dei progetti dell’associazione e usufruisce di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa per gli Enti del Terzo Settore (ETS). Un motivo in più per fare una scelta consapevole che fa bene a chi la riceve e a chi la fa.
Per trasformare la tua celebrazione in un atto d’amore unico, scopri tutti i dettagli e procedi con l’acquisto visitando la nostra pagina web dedicata: Bomboniera Adozione a Distanza.
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.
Informazioni
Per maggiori informazioni e per scegliere le tue bomboniere solidali, visita il sito ufficiale di Ai.Bi. QUI, oppure contattaci al n. 0298822359 via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.