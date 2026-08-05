Compiti delle vacanze estive: cinque consigli per aiutare bambini e ragazzi a trovare il giusto equilibrio

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Tra organizzazione, pause e momenti in famiglia, come affrontare lo studio senza trasformare l’estate in un’altra stagione scolastica

Siamo ormai nel cuore dell’estate e per molti bambini e ragazzi è arrivato il momento di fare il punto sui compiti delle vacanze. Tra libri ancora da aprire e pagine da completare, il rischio è quello di trasformare gli ultimi giorni di libertà in una corsa contro il tempo.

I compiti estivi possono essere utili per mantenere allenate le conoscenze acquisite durante l’anno scolastico, ma devono essere affrontati con equilibrio. Secondo Federica Ciccanti, pedagogista clinica, mediatrice familiare e autrice di Regole facili. Genitori felici (e figli anche), lo studio durante le vacanze dovrebbe aiutare bambini e ragazzi a consolidare ciò che hanno imparato, senza diventare un peso o una fonte di stress.

Anche l’intelligenza artificiale può essere un supporto, se utilizzata correttamente: può aiutare a chiarire dubbi e approfondire argomenti, ma non deve sostituire il ragionamento personale e la capacità di verificare le informazioni.

Organizzare il tempo e lasciare spazio alle pause

Anche se l’estate è già iniziata, è ancora possibile creare un piccolo programma per distribuire il lavoro nei giorni rimanenti, evitando di concentrare tutto alla fine delle vacanze. Alternare le materie, fissare obiettivi realistici e prevedere momenti di pausa aiuta a studiare meglio e con meno fatica.

Il riposo, il gioco e le attività all’aria aperta non sono una perdita di tempo: permettono al cervello di recuperare energie e favoriscono l’apprendimento.

Imparare anche lontano dai libri

L’estate offre tante occasioni per imparare fuori dalla scuola. Una visita a un museo, una passeggiata, un viaggio o una semplice conversazione in famiglia possono diventare momenti di scoperta e approfondimento.

Il segreto è trovare il giusto equilibrio: i compiti non devono cancellare il piacere della vacanza, ma possono convivere con il tempo libero, le relazioni e le esperienze che aiutano bambini e ragazzi a crescere.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.