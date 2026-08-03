Bolivia. Adozione a Distanza. Ogni bambino porta con sé una storia e un sogno

Grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” costruiamo un progetto di vita, per i nostri bambini in cui il dolore del passato non sia l’ultima parola, ma lasci spazio a un futuro segnato dall’amore, dalla cura e dalla possibilità concreta di un nuovo inizio
Ogni bambino che arriva in orfanotrofio porta con sé una storia diversa. Alcuni arrivano da soli, altri stringono forte la mano di un fratello o di una sorella. C’è chi arriva spaventato e confuso, chi è triste per ciò che ha dovuto lasciare e chi, dopo aver vissuto situazioni di trascuratezza o violenza, prova finalmente sollievo nel trovare un luogo sicuro, un pasto caldo, un letto in cui dormire e qualcuno che si prenda cura di lui.
Una valigia di esperienze diverse e un unico sogno: avere una famiglia
Ogni bambino che arriva in orfanotrofio porta con sé esperienze diverse, ma nel profondo del cuore custodiscono tutti lo stesso desiderio: avere una famiglia.
Per alcuni questo sogno si realizza attraverso un percorso di reintegrazione familiare, che permette loro di ricostruire i legami con la propria famiglia d’origine. Per altri prende la forma di un’adozione, dell’incontro con una mamma e un papà che scelgono di amarli per sempre. Mentre attendono quel giorno, molti bambini trovano in orfanotrofio legami autentici che stringono con le educatrici, gli operatori e con i compagni. Relazioni che restituiscono fiducia e in un certo qual modo, il calore di una famiglia.
Immaginare un futuro diverso è possibile
È proprio qui che il sostegno a distanza diventa molto più di un aiuto materiale. Grazie ai sostenitori del progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” abbiamo la possibilità di prendere per mano ciascuno di questi bambini, sostenerli durante il cammino di crescita, aiutarli a riscoprire il proprio valore, a ricostruire la propria storia e a immaginare un futuro migliore.
Assieme a voi costruiamo un progetto di vita, in cui il dolore del passato non sia l’ultima parola, ma lasci spazio a un prima e a un dopo, segnato dall’amore, dalla cura e dalla possibilità concreta di un nuovo inizio.
Ogni bambino merita di sapere che la sua storia non è definita da ciò che ha vissuto, ma dall’amore con cui qualcuno sceglie di camminargli accanto.
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.
Amici dei Bambini opera in Bolivia dal 1997 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza.
Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali