Bolivia. Adozione a Distanza. Un aiuto concreto per prendersi cura dei più piccoli

Grazie ai sostenitori del progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”un bambino ricoverato in ospedale ha potuto ricevere tutti i farmaci e le cure necessarie, anche quelli non coperti dal sistema sanitario boliviano
Nelle scorse settimane, un bambino accolto presso uno degli orfanotrofi sostenuti da Ai.Bi. Amici dei Bambini, a Oruro, ha dovuto affrontare un delicato ricovero ospedaliero, che ha richiesto cure mediche costanti e un attento monitoraggio da parte del personale sanitario.
Sebbene il sistema sanitario pubblico in Bolivia, garantisca la copertura di molte prestazioni, alcuni farmaci e dispositivi medici indispensabili per il trattamento del bambino non erano coperti dall’assicurazione sanitaria. In queste situazioni, il sostegno tempestivo diventa fondamentale per assicurare la continuità delle cure e il miglior percorso di recupero possibile.
Quando la solidarietà garantisce cure indispensabili
Grazie al supporto dei sostenitori dei progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” di Ai.Bi. è stato possibile acquistare i medicinali necessari e coprire le spese non garantite dal sistema sanitario, permettendo al piccolo di ricevere tutte le cure di cui aveva bisogno senza interruzioni.
Questa esperienza ci ricorda, ancora una volta, quanto sia importante poter contare su una rete di solidarietà capace di rispondere rapidamente alle necessità più urgenti.
Dietro ogni donazione ci sono bambini che affrontano momenti difficili e che, grazie alla vicinanza di tante persone, possono ricevere l’assistenza e le attenzioni necessarie per continuare a crescere in salute e serenità.
Grazie a tutti voi che, con il vostro sostegno trasformate la solidarietà in un aiuto concreto ogni giorno.
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese. Amici dei Bambini opera in Bolivia dal 1997 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza.
Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.