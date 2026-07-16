Bolivia. Adozione a Distanza. Quando una famiglia trova la forza di ricominciare

Grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”, Ai.Bi. accompagna i genitori in un percorso di crescita e sostegno affinché il ricongiungimento familiare possa diventare una realtà
La mission di Ai.Bi. è quella di prendersi cura dei bambini più vulnerabili, soli, abbandonati. Lo fa offrendo loro cure, supporto, istruzione. Persegue il suo obiettivo sostenendo gli orfanotrofi che accolgono i piccoli in attesa o in difficoltà familiare. Si spende ogni giorno per permettere ai minori che non hanno più una famiglia di poter ricevere al più presto il caldo abbraccio di una mamma e di un papà e per quelli che una famiglia la posseggono ancora, si adopera per favorire un ricongiungimento, qualora la situazione lo permetta, sempre nell’ottica del benessere del bambino.
Bolivia. Il Piano di sviluppo familiare
Proprio con questo obiettivo, in Bolivia, l’equipe tecnica dell’orfanotrofio Gota de Leche, sostenuto da Ai.Bi. attraverso il progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”, sta aiutando la famiglia dei piccoli Miguel e Carlos ad applicare il Piano di sviluppo familiare. Alla base di tutto c’è la buona volontà della mamma e del papà dei piccoli di tornare ad essere “famiglia”. Sotto l’attenta guida degli operatori i genitori dei due bambini partecipano ad incontri familiari e si stanno impegnano per mettere in pratica tutte le lezioni apprese.
L’equipe tecnica dell’orfanotrofio Gota de Leche e la famiglia di Miguel e Carlos ringraziano Amici dei Bambini per l’accompagnamento durante tutto questo importante percorso!
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese. Amici dei Bambini opera in Bolivia dal 1997 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza.
Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.