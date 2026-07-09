Kenya. Adozione a Distanza. Morgan: un futuro che cresce con il sostegno di chi crede in lui

Dalla fragilità di un’infanzia difficile alla speranza di un domani migliore grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”
Morgan è nato 9 anni fa in un piccolo villaggio sulle pendici del Monte Meru. Di suo padre non si conosce con certezza l’identità e sua mamma, purtroppo, soffre di un grave disturbo mentale. Nei primi anni di vita, il piccolo Morgan è cresciuto assieme a lei e a sua nonna, ma con il progressivo peggioramento delle condizioni di salute della donna, la situazione familiare è divenuta sempre più complessa.
Morgan e la sua sorellina, di pochi anni più grande, sono stati così accolti a casa di una zia a Rongai, nei pressi di Nairobi. All’epoca la zia lavorava come collaboratrice domestica e, non avendo alternative, portava spesso Morgan con sé sul luogo di lavoro. Ben presto, però, questa soluzione si rivelò impraticabile.
L’accoglienza e la possibilità di ricominciare
Grazie all’intervento di una suora cattolica, il bimbo è stato accolto all’interno dello Shelter Children’s Home, orfanotrofio sostenuto da Ai.Bi. dove trovano rifugio circa 140 bambini soli o abbandonati. Morgan si è inserito con facilità nella nuova realtà, facendo presto amicizia con i propri compagni e dimostrandosi un bambino educato, rispettoso e desideroso di imparare.
Ricostruire il futuro
Grazie al percorso di Reinserimento Familiare per la prima volta, lo scorso anno, è stato possibile effettuare una visita nella casa d’origine della famiglia del bimbo, nella contea di Meru, con l’obiettivo di preparare il reinserimento di Morgan presso la zia, percorso che, fortunatamente, è andato a buon fine. Oggi Morgan frequenta la Hope Spring Academy come studente interno e durante le vacanze scolastiche torna a vivere con la zia, rafforzando così il legame con la sua famiglia.
Grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” di Ai.Bi., Morgan oggi, può proseguire i suoi studi con serenità e guardare al futuro con fiducia.
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese. Amici dei Bambini opera in Kenya dal 2008 con progetti di Adozione a Distanza.
Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Kenya”?
Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”.
Se vuoi aiutare anche tu i bambini degli orfanotrofi Shelter Children’s Home, Vijiji Home of Light, Sancare Preparatory School puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.