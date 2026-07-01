Kenya. Adozione a Distanza. Dietro ogni bambino che cresce, c’è una rete di persone che si prende cura di lui

Share Post Share Whatsapp Messenger

Con l’adozione a distanza contribuisci a offrire ai bambini accoglienza, istruzione, cure e adulti sempre più preparati ad accompagnarli nel loro cammino di crescita

Ogni bambino accolto alla Shelter Children Home porta con sé una storia personale unica, segnata da fragilità e da esperienze difficili. Per questo motivo, prendersi cura di ognuno di loro, significa anche garantire un ambiente capace di comprenderli, sostenerli e accompagnarli nella loro crescita.

Proprio con questo obiettivo all’interno dell’orfanotrofio sostenuto da Ai.Bi. Amici dei Bambini è stato organizzato un percorso di formazione rivolto a tutto il personale educativo, affinché ogni membro dello staff possa acquisire strumenti sempre più efficaci per rispondere ai bisogni dei bambini nella vita di tutti i giorni.

Il benessere dei minori arriva anche da uno staff formato e aggiornato

Durante gli incontri sono stati affrontati temi fondamentali per il benessere dei minori.

La formazione è iniziata con approfondimenti su argomenti riguardanti la sanità mentale nei bambini come depressione, ansia e stress. Ciò ha permesso al personale di comprenderne i segnali rivelatori al fine di riconoscerli tempestivamente offrendo un adeguato sostegno emotivo. Un secondo modulo, invece, è stato dedicato alla prevenzione dell’abuso di droghe e di altre sostanze.

La prevenzione e il monitoraggio costante sono fondamentali per garantire la salute e la sicurezza dei bambini, proprio per questo, grande attenzione è stata riservata anche alla salute e al benessere dei più piccoli, con un focus dedicato a vaccinazioni e controlli medici annuali.

Infine, il personale ha acquisito competenze di base di primo soccorso e affrontato lezioni riguardanti i cambiamenti legati alla pubertà, acquisendo in tal modo gli strumenti necessari per accompagnare i ragazzi in questa delicata fase della crescita con sensibilità, competenza e comprensione.

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Amici dei Bambini opera in Kenya dal 2008. Anche questo progetto fa parte della campagna “Africa. Emergenza Abbandono”

L’importanza dell’Adozione a Distanza

L’orfanotrofio Shelter Children Home si trova nella Contea di Kajiado, terra Masai, a circa 35 Km da Nairobi e accoglie quasi 140 bambini orfani o abbandonati e bambine che hanno subito mutilazioni genitali o salvate da matrimoni precoci. Il benessere di questi minori non deriva solamente da un pasto caldo e dall’istruzione, viene accompagnato anche dalla formazione degli adulti che se ne prendono cura, affinché ad ogni minore possa essere garantito un supporto educativo, sanitario ed emotivo adeguato alle sue esigenze.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Kenya?

Il tuo aiuto è fondamentale. Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai tantissimi bambini del Shelter Children’s Home, del Vijiji Home of Light, del Sancare Preparatory School, del Bosco Boys e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.