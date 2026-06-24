Kenya. Adozione a Distanza. Cure, prevenzione e un futuro in famiglia per ogni bambino

Grazie all’Adozione a Distanza, i bambini accolti negli orfanotrofi sostenuti da Ai.Bi. ricevono assistenza sanitaria, educazione e un percorso di reintegrazione familiare che restituisce loro speranza e opportunità
Grazie all’Adozione a Distanza, questa settimana, in Kenya, i piccoli ospiti dello Shelter Children’s Home e dell’Hope Spring Star Academy hanno potuto beneficiare di importanti interventi di prevenzione sanitaria.
L’importanza di una corretta profilassi sanitaria
Ai bambini ospiti delle due strutture sono stati somministrati importanti farmaci per la sverminazione e per la profilassi contro il tifo. La sverminazione è stata effettuata mediante l’utilizzo di Albendazolo, con l’obiettivo di eliminare i parassiti intestinali e migliorare così la salute generale dei bimbi. La prevenzione del tifo ha previsto invece la somministrazione di Secnidazolo, che contribuisce a ridurre il rischio di infezione tra i piccoli esposti a condizioni di vulnerabilità dal punto di vista idrico e igienico-sanitario.
Continuano le visite per permettere ai bimbi di crescere in famiglia
Mentre gli operatori di Ai.Bi. assieme al personale sanitario si prendevano cura della salute dei piccoli accolti all’interno degli orfanotrofi, altri professionisti di Amici dei Bambini proseguivano le visite domiciliari necessarie ai percorsi di reintegrazione familiare.
Per un bimbo crescere in famiglia, circondato dall’affetto e dal sostegno dei propri cari è fondamentale. Per questo Ai.Bi. si impegna ogni giorno per consentire ai piccoli accolti all’interno degli orfanotrofi di ritrovare il caldo abbraccio familiare.
Il benessere dei bambini viene sopra ogni cosa
Gli operatori di Amici dei Bambini, prima del reintegro compiono scrupolosi controlli affinché tutto possa avvenire per il meglio.
Grazie a questi incontri è più semplice riannodare i legami familiari e fornire un supporto adeguato qualora vengano individuate eventuali difficoltà, al fine di rendere il processo di reintegrazione il più agevole possibile, riducendo il rischio per i bimbi di un ritorno alle strutture di accoglienza.
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese. Amici dei Bambini opera in Kenya dal 2008.
Anche questo progetto fa parte della campagna “Africa. Emergenza Abbandono”
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Kenya”?
Il tuo aiuto è fondamentale. Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai tantissimi bambini del Shelter Children’s Home, del Vijiji Home of Light, del Sancare Preparatory School, del Bosco Boys e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.