Kenya. Dalla baraccopoli alla scuola: cambia la vita di Emmanuel con l’Adozione a Distanza

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Abbandonato dal papà, Emmanuel vive con la mamma e i suoi fratelli in una baraccopoli di Nairobi. Un’Adozione a Distanza gli garantirebbe di proseguire la scuola e inseguire un futuro migliore

Emmanuel è un bambino di 9 anni che da quando ne ha 3 frequenta la scuola preparatoria Sancare, uno degli istituti con il quale Ai.Bi. Amici dei bambini collabora da tempo in Kenya.

Emmanuel vive con sua madre e gli altri fratelli a Huruma, un insediamento informale ad altissima densità (in altre parole: una baraccopoli) in cui risiedono oltre 600mila persone in condizioni di estrema povertà, con servizi igienici-sanitari inadeguati, mancanza di acqua corrente e alti tassi di criminalità, situato nella parte nord-orientale di Nairobi.

Abbandonato dal padre

La madre di Emmanuel era sposata come seconda moglie con il padre del bambino, ma non andava d’accordo con la suocera. Così, l’uomo, visti i rapporti molto tesi e dopo numerosi malintesi, ha deciso di tornare dalla prima moglie e abbandonare la donna con la sua famiglia. Questa situazione ha causato molte difficoltà alla madre, la quale si è ritrovata a farsi carico di tutte le responsabilità familiari.

A quel punto, la donna ha affittato una piccola casa e ha iniziato a fare lavori saltuari per guadagnare qualcosa. Purtroppo, il suo guadagno era molto limitato e insufficiente per soddisfare i bisogni di base della famiglia. Di conseguenza, Emmanuel ha avuto difficoltà a frequentare la scuola regolarmente a causa di problemi legati al pagamento delle tasse scolastiche.

L’ingresso alla scuola Sancare

Un’ancora di salvezza, per i bambino, è arrivata dalla scuola non formale Sancare, in cui i bambini frequentano le lezioni al mattino e tornano a casa il pomeriggio. Attualmente Emmanuel frequenta la terza elementare e si impegna molto. È disciplinato e si rapporta bene con i suoi compagni e gli insegnanti. Partecipa attivamente anche alle attività extracurriculari e si diverte durante le lezioni di nuoto, oltre ad essere appassionato di calcio. In futuro, Emmanuel sogna di diventare medico.

Per aiutarlo a raggiungere questo grande traguardo, però, la buona volontà non basta, perché la situazione della famiglia è sempre molto precaria. Un’Adozione a Distanza potrebbe cambiare le cose, offrendo a Emmanuel la certezza di poter guardare al futuro con maggiore fiducia.

Sicuramente sarebbe un aiuto anche per la mamma, che continua a lavorare più che può, quando riesce, per assicurare ai suoi figli il necessario per viere. Sapere che c’è qualcuno nel mondo che ha preso a cuore la storia di Emmanuel e, con lui, quella della sua famiglia, può senza dubbio essere un’iniezione di fiducia di cui tutti beneficeranno.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?

Adottare a Distanza Emmanuel è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Emmanuel la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Emmanuel ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Emmanuel. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Amici dei Bambini opera in Kenya dal 2008.

Anche questo progetto fa parte della campagna “Africa. Emergenza Abbandono”