Bomboniere solidali. Festeggia un compleanno speciale, dona un futuro a un bambino

Rendi unico il tuo evento con una bomboniera solidale: i tuoi ospiti riceveranno un ricordo speciale e contribuiranno a sostenere i bambini più vulnerabili della Bolivia
Buongiorno,
vi contatto perché il prossimo mese festeggeremo il compleanno di nostra figlia Lucilla che abbiamo adottato tramite la vostra associazione due anni fa.
Ho visto sul vostro sito che date la possibilità di attivare un sostegno a distanza in Bolivia ed essendo il Paese di origine di Lucilla ci piacerebbe sostituire le tradizionali bomboniere con un gesto di solidarietà che possa donare un sorriso ai tanti bambini che sono stati meno fortunati di lei.
Mi spiegate come funziona la bomboniera Sostegno a distanza e cosa riceveranno i nostri ospiti?
Grazie Alice
Cara Alice,
che bello che abbiate deciso di mantenere questo legame di continuità con il paese di origine di vostra figlia tramite le bomboniere solidali, segno tangibile di vicinanza per tutti quei bambini che ancora aspettano di essere accolti in famiglia e quindi ricevere l’amore di una mamma e di un papà, così com’è successo alla piccola Stella.
Come avrai potuto vedere dal nostro sito il simbolo della solidarietà è rappresentato proprio dalla bomboniera SAD.
Il Sostegno a Distanza, infatti, può diventare una bomboniera da distribuire agli invitati durante la festa di compleanno.
Scegliendo la Bomboniera Sostegno a Distanza supporterai i progetti di Amici dei Bambini in Bolivia.
Attraverso un gesto concreto contribuirai quindi a garantire ai bambini in difficoltà migliori condizioni di vita, beni di prima necessità e sostegno alimentare, sanitario, educativo e psicologico.
Ti verrà consegnata una bomboniera per ciascun invitato contenente una tessera, unica ed esclusiva, del puzzle scelto, applicata su un grazioso cartoncino che riporta l’immagine intera, una frase augurale, la descrizione del progetto sostenuto, la data dell’evento e il nome del festeggiato.
Ogni bomboniera è confezionata in una busta trasparente.
Riceverai inoltre una scheda descrittiva in formato A4 dei progetti di Ai.Bi. in Bolivia che spiega ai tuoi invitati il significato della Bomboniera Sostegno a Distanza.
Puoi trovare tutte le informazioni sul nostro sito al seguente link https://www.aibi.it/bomboniere-solidali/bomboniera/sostegno-a-distanza/ e da qui potrai compilare il form e personalizzare la tua richiesta.
Per qualsiasi consiglio o informazione siamo a tua completa disposizione al numero 02/98822359 o via mail bomboniere@aibi.it
Grazie ancora e buona giornata!
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.