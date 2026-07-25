Bolivia. Adozione a Distanza. Una notte di festa e di gioia per i bambini dell’orfanotrofio José Soria

Il progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” non garantisce solo i bisogni essenziali: regala ai bambini la possibilità di costruire ricordi felici e guardare al futuro con speranza
La notte di San Giovanni (Noche de San Juan) è una ricorrenza molto sentita in Bolivia. Quella celebrata quest’anno si è trasformata in un’occasione speciale per i bambini e le bambine dell’orfanotrofio José Soria, di cui Ai.Bi. Amici dei Bambini si prende cura grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”.
Una serata di luce, allegria e di speranza
Insieme alle educatrici, i bambini hanno acceso un piccolo falò, simbolo di luce e di speranza, attorno al quale hanno cantato, ballato e condiviso momenti di allegria.
La festa è proseguita con le immancabili stelline scintillanti, che hanno illuminato la notte e fatto brillare gli occhi dei piccoli. Una cena speciale a base di hot dog e marshmallow arrostiti sul fuoco, ha infine coronato il tutto.
Le celebrazioni per la notte di San Giovanni non sono state per i bimbi dell’orfanotrofio Josè Soria una semplice rievocazione della tradizione, è stata una serata magica, una bellissima occasione per creare ricordi felici e vivere la gioia dello stare insieme.
La cena, la festa, questa serata speciale è stata resa possibile grazie ai sostenitori del progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”. Grazie di cuore. Il vostro aiuto non ci permette soltanto di rispondere ai bisogni quotidiani dei bambini, ma anche di rendere possibili quei piccoli momenti di festa che, pur sembrando semplici, contribuiscono a regalare loro serenità e momenti preziosi di felicità.
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.
Amici dei Bambini opera in Bolivia dal 1997 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza.
Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali