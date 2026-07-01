Cresima in autunno? È il momento giusto per scegliere le bomboniere solidali di Ai.Bi.

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Scegliere oggi le bomboniere solidali di Amici dei Bambini significa vivere l’avvicinarsi della Cresima con maggiore tranquillità e con la certezza di aver compito un gesto che unisce cura, bellezza e solidarietà

In queste settimane di inizio estate, l’autunno appare lontano. Molto lontano, se il riferimento sono le temperature più accettabili. Ma in realtà, si sa, il tempo passa in fretta e in un attimo ci si ritroverà a riprendere la scuola e… pensare alla Cresima.

Già, perché il periodo in cui si concentrano le celebrazioni di questo Sacramento è l’autunno e, dunque, proprio queste settimane d’estate diventano il momento ideale per organizzare con calma l’evento partendo, perché no, dalle bomboniere solidali Ai.Bi.

Guarda tutte le bomboniere solidali

Un gesto che vale di più

Le bomboniere per la Cresima firmate Amici dei Bambini uniscono eleganza, semplicità e, soprattutto, solidarietà. Sono una scelta speciale per chi desidera festeggiare questo sacramento con uno stile sobrio e insieme significativo, lasciando agli invitati un ricordo bello e utile.

Ogni bomboniera solidale racconta una storia di vicinanza ai bambini e alle famiglie più fragili. Per la Cresima, Ai.Bi. propone una collezione pensata proprio per accompagnare questo passaggio importante con un segno concreto di attenzione e condivisione.

Dagli esclusivi portachiavi Girotondo firmati Alessi alle scatolette porta confetti, dalle iconiche rose di Jerico alle semplici pergamene, scegliere una bomboniera solidale di Ai.Bi. oggi vuol dire arrivare preparati alla stagione delle Cresime, senza l’ansia dell’ultimo momento. Ma, soprattutto, è un modo per dare più valore alla festa, rendendola non solo un’occasione da ricordare, ma anche un aiuto reale per chi ha più bisogno.

Perché sceglierle adesso

Portarsi avanti adesso è la soluzione migliore per avere più tempo nella scelta dei dettagli e per organizzare tutto con serenità. Le bomboniere solidali Ai.Bi. per la Cresima sono perfette per chi cerca una proposta curata, adatta a un momento di fede e di festa.

In più, scegliere in anticipo permette di vivere l’avvicinarsi della Cresima con maggiore tranquillità, sapendo di aver già trovato una soluzione elegante e coerente con il significato della celebrazione. Un piccolo gesto, capace di unire bellezza, memoria e solidarietà.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

Le bomboniere solidali di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Informazioni

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento contattateci al n. 0298822359 o via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.

E ricorda che le bomboniere solidali sono donazioni ai progetti di Ai.Bi., pertanto, godono delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS.

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