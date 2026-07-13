Ghana. Adozione a Distanza. Una nuova speranza per il piccolo Kwame

Trovato solo per le strade di Kasoa, oggi il piccolo Kwame affronta con coraggio il suo percorso di riabilitazione grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”
Kwame è un bimbo di 6 anni trovato solo e abbandonato mentre vagava per le strade del Ghana. Del suo passato si conosce molto poco. Il bimbo è stato accolto in un orfanotrofio sostenuto da Ai.Bi. attraverso l’Adozione a Distanza, presenta disturbi del linguaggio e difficoltà cognitive che richiedono un costante supporto specialistico.
Grazie al sostegno del progetto “Adotta a Distanza i Bambini di un Orfanotrofio”, è stato possibile finanziare per il piccolo una valutazione audiologica approfondita. Gli accertamenti hanno evidenziato una perdita uditiva neurosensoriale bilaterale moderatamente grave, una condizione che compromette lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione.
Il bimbo necessita di controllo e supporto specialistico costante. Frequenta percorsi di logopedia e nel corso dell’ultima settimana è stato sottoposto a una nuova valutazione audiologica che ha confermato il quadro clinico, ma ha anche evidenziato un significativo miglioramento rispetto ai controlli precedenti.
Oggi Kwame si sta adattando bene ai nuovi apparecchi acustici, interagisce positivamente con i coetanei e mostra ulteriori progressi nelle capacità comunicative. Nei prossimi giorni tornerà presso il Centro Audiologico per proseguire il percorso di monitoraggio e riabilitazione.
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.
Amici dei Bambini opera in Ghana dal 2011 con progetti di Adozione a Distanza. Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.
Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Ghana”?
Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”.
Se vuoi aiutare anche tu, puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Ghana.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.