Ucraina. Dal sogno alla partecipazione al campus estivo. Grazie unicamente all’Adozione a Distanza

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Sognare di partecipare a un campo estivo e sapere di non poterselo permettere, in una quotidianità segnata dalla guerra. Ma se c’è di mezzo l’Adozione a Distanza, quella vera, tutto può succedere!

Nelle storie di Adozione a Distanza, i legami che si creano tra sostenitori e bambini riescono spesso a superare non solo le distanze geografiche, ma anche a trasformare concretamente la realtà quotidiana, portando un momento di serenità e normalità in contesti difficili come quello dell’Ucraina, dove il conflitto continua a lasciare poche speranze per una fine vicina.

Una lettera per raccontare un sogno

La storia di Sergio e del piccolo Anton, 11 anni, è uno di questi rari ma bellissimi esempi: e pensare che tutto è iniziato con un semplice scambio di lettere per e-mail.

Nella sua prima lettera di presentazione, Anton aveva scritto poche righe per raccontare di sé al suo sostenitore.

Così scriveva, con il candore di bambino, capace di andare dritto al punto: il suo desiderio più grande era partecipare a un campo estivo.

“Mi chiamo Anton, ho 11 anni. Mi piace molto giocare con i miei amici, per questo il mio sogno è andare al campo ‘WOW Camp’. Mi piacerebbe sapere di più su di te: come vivi? Cosa ti rende felice?”.

Nella stessa lettera, il bambino ricordava con affetto il fratello maggiore e la sorella minore, concludendo con un caloroso: “Sono molto felice di averti nella mia vita”.

Le distanze si accorciano

A questa prima introduzione sono seguite altre comunicazioni, attraverso le quali Anton ha iniziato a condividere con Sergio i piccoli dettagli della sua quotidianità: la scuola, la passione per gli animali, i giochi con la sorellina e i ringraziamenti per un piccolo regalo ricevuto. Lettera dopo lettera, la relazione si è consolidata e la distanza si è accorciata, come accade tra chi Interpreta il sostegno a distanza come una vera relazione di amicizia e di affetto, oltre che una forma di solidarietà.

Dal desiderio alla sorpresa

Sergio non ha dimenticato quel desiderio espresso da Anton fin dal primo giorno. Ricordando il sogno del bambino di partecipare al “WOW Camp” – un’opportunità che la famiglia non avrebbe potuto permettersi per ragioni economiche – il sostenitore ha deciso di agire di propria iniziativa: ha effettuato una donazione extra ad Ai.Bi. Amici dei Bambini per coprire l’intero costo del campus estivo, trasformando quel desiderio in una sorpresa per Anton.

Dopo aver ricevuto il contributo, lo staff di Ai.Bi. ha provveduto ad avvisare l’operatrice locale Masha che come sempre tiene la relazione ai rapporti tra i sostenitori e bambini e bambine beneficiari dei progetti in Ucraina.

Un’Adozione a Distanza che va oltre

La reazione della famiglia è stata di grande felicità e commozione: grazie a questo gesto, Anton potrà frequentare il campus per tutto il mese di agosto, vivendo una vacanza desiderata da tempo. Per il bambino si tratta della prima esperienza di questo tipo fuori casa, un traguardo che unisce all’entusiasmo della partenza anche una naturale punta di apprensione da parte dei genitori, che non lo hanno mai visto stare lontano così a lungo.

Il momento della consegna è stato immortalato anche in un video, in cui si vede Anton aprire il “pacco” contenente i materiali necessari per il campus, con lo stupore e la gioia di chi vede un sogno realizzarsi all’improvviso.

Questa vicenda testimonia come l’Adozione a Distanza possa andare oltre l’aiuto materiale periodico, diventando un canale di ascolto e di vicinanza profonda, capace di regalare un’estate di normalità e gioco a chi ne ha più bisogno. Anche quando è costretto a vivere con la guerra.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini, dal 1999 al fianco dei bambini ucraini abbandonati o in difficoltà familiare.

Come partecipare al progetto di Adozione a Distanza in Ucraina

Se vuoi aiutare anche tu i bambini che frequentano le ludoteche di Amici dei Bambini in Ucraina, puoi aderire al progetto BAMBINIxLAPACE. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti in loco.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Anche questo progetto fa parte della campagna BAMBINIxLAPACE.