Adozione a Distanza in Marocco: trasforma il sacrificio di una madre nel futuro di Ayoub

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La mamma di Ayoub, rimasta sola davanti alle difficoltà e alla povertà, ha affidato il figlio a un orfanotrofio per provare a garantirgi un futuro. Con un’Adozione a Distanza puoi far sì che questo sacrificio regali al ragazzo un migliore percorso di vita

Ayoub è un ragazzino di 13 anni che ha condiviso gli anni più recenti della sua vita con la mamma e la nonna, vivendo a strettissimo contatto con loro all’interno di una piccola stanza che è stata per loro cucina, camera e rifugio. Una piccola oasi familiare in cui l’amore delle persone è stato l’unico contraltare all’estrema povertà.

Infatti, nonostante la mamma di Ayoub sia coraggiosa e instancabile, il suo saltuario lavoro come donna dellle pulizie non basta per mantenere tutta la famiglia. Ogni giorno si trasforma, così, in una lotta quotidiana per avere il necessario per il sostentamento e, soprattutto, per inseguire l’obiettivo della donna: garantire a suo figlio un futuro migliore.

Il centro di accoglienza come unica speranza

Proprio per continuare a mantenere viva questa speranza, la donna ha compiuto un gesto tanto coraggioso quanto doloroso: affidare Ayoub a un orfanotrofio. Una scelta fatta con il cuore, affinché il ragazzo potesse ricevere istruzione, protezione e un ambiente più dignitoso.

Oggi il ragazzo si trova al centro APA, la grossa struttura nella città di Salè che accoglie fino a 160 bambini orfani o provenienti da famiglie in situazioni difficili.

Il personale del centro lo descrive come un ragazzo gentile e rispettoso, con un sorriso contagioso pur essendo timido e riservato.

Ayoub sogna di crescere, studiare e costruirsi un futuro diverso, anche per rendere orgogliosa sua mamma, che tanto continua a sacrificarsi per lui.

Per riuscirci, però, ha bisogno di un sostegno concreto: il tuo. Con un’Adozione a Distanza puoi offrirgli cibo, cure mediche, istruzione e la possibilità di vivere serenamente la sua vicina adolescenza, continuando a inseguire un futuro diverso sapendo di poter contare su qualcuno che, anche da lontano, lo accompagnerà in questo cammino.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?

Adottare a distanza Ayoub è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire ad Ayoub la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Potrai ricevere la foto del minore e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Ayoub ti sta già aspettando! Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Ayoub. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno. Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Ayoub, accompagnandolo, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.

