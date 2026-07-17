Adozione Internazionale in Sudamerica. Astrid e Dalia: due sorelle alla ricerca di un futuro insieme

Astrid (10 anni) e Dalia (8 anni) sono due sorelle sudamericane cresciute in una situazione familiare complessa, segnata dalle difficoltà socio-psico-sanitarie della madre, molto giovane al momento della loro nascita, e dall’assenza del padre, che non le ha riconosciute. Nei primi anni di vita sono state accudite dalla nonna materna; oggi vivono in una famiglia affidataria che si prende cura di loro.
Due bambine e i loro sogni
Astrid presenta una diagnosi di autismo atipico ed è seguita attraverso un percorso multidisciplinare che comprende psicoterapia, terapia occupazionale e logopedia. Grazie al supporto ricevuto ha raggiunto importanti progressi nelle capacità comunicative, relazionali e sociali. È una bambina sensibile, che può trovarsi in difficoltà in presenza di rumori intensi o situazioni troppo caotiche e che non ricerca particolarmente il contatto fisico.
Frequenta la quarta classe della scuola primaria, dove si mostra autonoma, responsabile e motivata. Presenta alcune difficoltà nell’apprendimento dell’inglese e nella comprensione del linguaggio figurato, ma affronta il percorso scolastico con impegno e curiosità. Ama gli animali, la natura, il nuoto, il calcio e il pattinaggio. Immagina il proprio futuro in campagna, circondata dagli animali e dalla sua nuova famiglia, e sogna di diventare una poliziotta.
Dalia è una bambina intelligente, affettuosa e autonoma nelle attività quotidiane. Ha bisogno di essere accompagnata soprattutto nel rispetto delle regole e nel mantenimento della motivazione scolastica. Frequenta la terza classe della scuola primaria; incontra alcune difficoltà in matematica e in spagnolo ed è seguita da un percorso psicologico che sta dando risultati positivi, sostenendo le sue capacità di adattamento e la sua resilienza.
È una bambina creativa e fantasiosa: ama la danza, i giochi di ruolo e la lettura. Sogna di diventare pediatra. Ha un legame speciale con i suoi peluche e, quando immagina la sua futura famiglia, si vede insieme ai genitori, alla sorella e a un grande orsacchiotto.
Un legame speciale da preservare
Astrid e Dalia sono profondamente unite. Tra loro esiste un legame affettivo significativo: si cercano, si sostengono e condividono momenti di collaborazione e affetto. Come accade in ogni relazione tra sorelle, possono esserci occasionali contrasti legati alle loro diverse personalità, ma il loro rapporto rappresenta per entrambe una risorsa fondamentale. Per questo motivo è importante che possano essere accolte e cresciute insieme.
Si ricerca una famiglia disponibile ad accogliere entrambe le bambine, capace di riconoscere le loro risorse e di accompagnarle con pazienza e consapevolezza nel loro percorso di crescita. È importante che la famiglia sappia comprendere i bisogni specifici di Astrid, senza lasciarsi definire dalla sua diagnosi, garantendo la continuità dei percorsi terapeutici necessari e offrendo a entrambe stabilità, affetto, ascolto e nuove opportunità.
Un ambiente familiare sereno e accogliente potrà permettere ad Astrid e Dalia di sviluppare pienamente le proprie potenzialità e costruire con fiducia il proprio futuro.
A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi.
Ricordiamo che tutti questi appelli sono rivolti principalmente a coppie e single che hanno già ottenuto il decreto di idoneità all’adozione. Le storie dei minori vengono pubblicate per dare loro una chance ulteriore di trovare una famiglia che li accolga, dopo che tutti i canali “tradizionali” e istituzionali non hanno portato a un risultato.
La richiesta di informazioni è un canale per approfondire la conoscenza della storia di questo bambino. L’eventuale, successivo, abbinamento seguie, naturalmente, tutto l’iter previsto per legge per ogni Adozione Internazionale.