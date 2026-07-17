Adozione Internazionale in Sudamerica. Astrid e Dalia: due sorelle alla ricerca di un futuro insieme

Astrid (10 anni) e Dalia (8 anni) sono due sorelle sudamericane cresciute in una situazione familiare complessa, segnata dalle difficoltà socio-psico-sanitarie della madre, molto giovane al momento della loro nascita, e dall’assenza del padre, che non le ha riconosciute. Nei primi anni di vita sono state accudite dalla nonna materna; oggi vivono in una famiglia affidataria che si prende cura di loro.

Due bambine e i loro sogni

Astrid presenta una diagnosi di autismo atipico ed è seguita attraverso un percorso multidisciplinare che comprende psicoterapia, terapia occupazionale e logopedia. Grazie al supporto ricevuto ha raggiunto importanti progressi nelle capacità comunicative, relazionali e sociali. È una bambina sensibile, che può trovarsi in difficoltà in presenza di rumori intensi o situazioni troppo caotiche e che non ricerca particolarmente il contatto fisico.

Frequenta la quarta classe della scuola primaria, dove si mostra autonoma, responsabile e motivata. Presenta alcune difficoltà nell’apprendimento dell’inglese e nella comprensione del linguaggio figurato, ma affronta il percorso scolastico con impegno e curiosità. Ama gli animali, la natura, il nuoto, il calcio e il pattinaggio. Immagina il proprio futuro in campagna, circondata dagli animali e dalla sua nuova famiglia, e sogna di diventare una poliziotta.

Dalia è una bambina intelligente, affettuosa e autonoma nelle attività quotidiane. Ha bisogno di essere accompagnata soprattutto nel rispetto delle regole e nel mantenimento della motivazione scolastica. Frequenta la terza classe della scuola primaria; incontra alcune difficoltà in matematica e in spagnolo ed è seguita da un percorso psicologico che sta dando risultati positivi, sostenendo le sue capacità di adattamento e la sua resilienza.

È una bambina creativa e fantasiosa: ama la danza, i giochi di ruolo e la lettura. Sogna di diventare pediatra. Ha un legame speciale con i suoi peluche e, quando immagina la sua futura famiglia, si vede insieme ai genitori, alla sorella e a un grande orsacchiotto.

Un legame speciale da preservare

Astrid e Dalia sono profondamente unite. Tra loro esiste un legame affettivo significativo: si cercano, si sostengono e condividono momenti di collaborazione e affetto. Come accade in ogni relazione tra sorelle, possono esserci occasionali contrasti legati alle loro diverse personalità, ma il loro rapporto rappresenta per entrambe una risorsa fondamentale. Per questo motivo è importante che possano essere accolte e cresciute insieme.

Si ricerca una famiglia disponibile ad accogliere entrambe le bambine, capace di riconoscere le loro risorse e di accompagnarle con pazienza e consapevolezza nel loro percorso di crescita. È importante che la famiglia sappia comprendere i bisogni specifici di Astrid, senza lasciarsi definire dalla sua diagnosi, garantendo la continuità dei percorsi terapeutici necessari e offrendo a entrambe stabilità, affetto, ascolto e nuove opportunità.

Un ambiente familiare sereno e accogliente potrà permettere ad Astrid e Dalia di sviluppare pienamente le proprie potenzialità e costruire con fiducia il proprio futuro.