Adozione Internazionale in Sud America. Fernando, 9 anni, sogna di diventare costruttore di edifici. Ma prima… bisogna “costruirgli” una famiglia

Fernando è un bambino sudamericano di quasi 9 anni, dichiarato adottabile due anni fa e attualmente residente in istituto.

Ha vissuto un’infanzia segnata dalla separazione dei genitori e da continui spostamenti tra loro due e le rispettive famiglie allargate. Entrambi i contesti familiari sono stati caratterizzati da negligenza, incuria e maltrattamenti fisici.

Affetto e rispetto delle regole

Nonostante il passato difficile, è un bambino affettuoso, sensibile, spontaneo e capace di instaurare legami significativi.

Si adatta bene alle routine e alle figure di riferimento, ma necessita di supporto nella gestione delle emozioni e della frustrazione. Sta imparando a rispettare regole e limiti e risponde positivamente a un approccio educativo affettuoso e paziente. È in grado di riconoscere i propri errori e di chiedere scusa.

Frequenta un percorso scolastico personalizzato per l’inserimento in terza elementare.

Possiede un buon linguaggio e una spiccata curiosità, ma presenta ancora difficoltà nella letto-scrittura.

Tra sport e sogni di futuro

Ha uno sviluppo cognitivo inferiore rispetto all’età, con problemi di memoria operativa, comprensione del testo, attenzione e concentrazione; per questo è seguito da un’équipe multidisciplinare.

Ama il calcio, il nuoto, i film, le uscite e i giochi all’aria aperta; adora la pizza; è appassionato di tecnologia e sogna di diventare costruttore di edifici.

Ha compreso il proprio percorso adottivo ed è felice all’idea di trovare una famiglia che lo ami, magari con un cane o un gatto.

Una famiglia per Fernando

Ha bisogno di un ambiente familiare stabile, sicuro e ricco di affetto, con tempo da dedicargli.

I futuri genitori dovranno garantire routine strutturate, limiti coerenti e la continuità del percorso terapeutico. Ancora più importante sarà farlo sentire amato e desiderato come figlio, favorendo così una buona costruzione dell’immagine di sé e un legame di appartenenza alla famiglia.

In associazione sono disponibili foto e video del bambino.