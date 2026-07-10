Adozione Internazionale in Sud America. Carlos, 9 anni. Chi lo farà sentire, finalmente, un figlio amato?

Carlos è un bambino sudamericano di 9 anni che vive attualmente in una famiglia affidataria. Proviene da un contesto familiare caratterizzato da grave trascuratezza e maltrattamenti: la madre non è stata in grado di prendersi cura dei figli e anche la famiglia allargata si è dimostrata inadeguata.

Il percorso positivo con la famiglia affidataria

Carlos frequenta la quarta elementare, è un bambino intelligente e ottiene buoni risultati scolastici. Presenta un disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, con difficoltà nel riconoscere l’autorità e occasionali comportamenti aggressivi verso i compagni. È seguito da un’équipe multidisciplinare ed è in attesa di una valutazione neuropsicologica.

In famiglia è rispettoso delle regole, autonomo nelle attività quotidiane e collaborativo. Mangia poco e lentamente, tanto da apparire fisicamente più piccolo della sua età. Ama disegnare, dipingere e giocare a calcio. È consapevole della propria situazione di affido ed è favorevole all’adozione.

Un futuro per Carlos

Ha bisogno di una famiglia affettuosa e stabile, capace di offrirgli amore, regole coerenti e continuità nel percorso di cura, affinché possa costruire un futuro sereno e sentirsi finalmente figlio amato.

In associazione sono disponibili foto e video del bambino.