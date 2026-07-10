Adozione Internazionale in Sud America. Carlos, 9 anni. Chi lo farà sentire, finalmente, un figlio amato?

Carlos è un bambino sudamericano di 9 anni che vive attualmente in una famiglia affidataria. Proviene da un contesto familiare caratterizzato da grave trascuratezza e maltrattamenti: la madre non è stata in grado di prendersi cura dei figli e anche la famiglia allargata si è dimostrata inadeguata.
Il percorso positivo con la famiglia affidataria
Carlos frequenta la quarta elementare, è un bambino intelligente e ottiene buoni risultati scolastici. Presenta un disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, con difficoltà nel riconoscere l’autorità e occasionali comportamenti aggressivi verso i compagni. È seguito da un’équipe multidisciplinare ed è in attesa di una valutazione neuropsicologica.
In famiglia è rispettoso delle regole, autonomo nelle attività quotidiane e collaborativo. Mangia poco e lentamente, tanto da apparire fisicamente più piccolo della sua età. Ama disegnare, dipingere e giocare a calcio. È consapevole della propria situazione di affido ed è favorevole all’adozione.
Un futuro per Carlos
Ha bisogno di una famiglia affettuosa e stabile, capace di offrirgli amore, regole coerenti e continuità nel percorso di cura, affinché possa costruire un futuro sereno e sentirsi finalmente figlio amato.
In associazione sono disponibili foto e video del bambino.
A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi.
Ricordiamo che tutti questi appelli sono rivolti principalmente a coppie e single che hanno già ottenuto il decreto di idoneità all’adozione. Le storie dei minori vengono pubblicate per dare loro una chance ulteriore di trovare una famiglia che li accolga, dopo che tutti i canali “tradizionali” e istituzionali non hanno portato a un risultato.
La richiesta di informazioni è un canale per approfondire la conoscenza della storia di questo bambino. L’eventuale, successivo, abbinamento seguie, naturalmente, tutto l’iter previsto per legge per ogni Adozione Internazionale.