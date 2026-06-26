Adozione Internazionale in Sud America. Sharon, 11 anni, desidera una famiglia (e un cane) in cui sentirsi accolta

Sharon è una bambina sudamericana di 11 anni proveniente da un contesto familiare difficile, caratterizzato da trascuratezza, abuso di sostanze da parte dei genitori e violenza fisica e verbale. In assenza di una rete familiare di supporto, è stata inserita in affido familiare e successivamente dichiarata adottabile.

Il percorso scolastico e il supporto dell’équipe

Sharon frequenta la quinta elementare e partecipa a un corso di musica pomeridiano. Mostra interesse per la scuola e per l’apprendimento, pur presentando capacità cognitive al limite della media per la sua età.

Per questo è seguita da un’équipe multidisciplinare.

Passioni all’aria aperta e sogni per il futuro

Sharon possiede buone capacità di adattamento, anche se inizialmente può mostrarsi timida nei contesti nuovi, ha un linguaggio fluido, coerente e ben sviluppato. È una bambina tranquilla, paziente, allegra e disponibile al dialogo. Ha instaurato un buon legame con la madre affidataria. Nelle relazioni sociali tende a essere riservata all’inizio, ma diventa affettuosa ed empatica quando acquisisce fiducia.

Ama cantare, ballare, andare in bicicletta, giocare a pallavolo e a calcio, stare all’aria aperta. Le piace anche dipingere paesaggi e leggere. Sogna di diventare avvocato o, in alternativa, cantante.

Il desiderio di una famiglia (e di un cucciolo)

È consapevole del percorso adottivo e desidera una famiglia, possibilmente con un cane, amorevole che la accolga e la protegga.

Per il suo benessere sarà importante una famiglia affettuosa, flessibile e capace di accompagnarla nella crescita e nell’elaborazione della sua storia personale.

In associazione sono disponibili foto e video della bambina.