AIBIWEEK. 20 dicembre ultimo giorno per visitare il temporary shop di Ai.Bi. “Il BELLO che Fa BENE®” 

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Anche nella settimana pre natalizia Ai.Bi. vi fa compagnia con tanti eventi speciali dedicati alla solidarietà e all’accoglienza: dal Temporary Shop “Il BELLO che Fa BENE®” a Milano al laboratorio di tessitura che vi attende a Cagliari!

Martedì 20 dicembre

Ai.Bi. sede di Milano

“Il BELLO che Fa BENE®”: ULTIMO GIORNO PER VISITARE IL TEMPORARY SHOP SOLIDALE DI Ai.Bi.

Via Tortona 30, Milano

Ore 10.30- 19.00

Dopo gli anni “virtuali” dovuti alla pandemia, per il Natale 2022 torna in presenza la tradizionale iniziativa solidale di Ai.Bi.: “Il Bello Che Fa Bene”. La ventunesima edizione unirà eleganza, bellezza e solidarietà per sostenere i bambini e le famiglie vittime della guerra in Ucraina, contribuendo alla campagna Bambini per la Pace. Durante tutta la durata dell’evento sarà allestito un temporary shop solidale con una vasta selezione di prodotti donati da 40 aziende amiche che hanno voluto sostenere l’impegno di Ai.Bi. per i bambini dell’Ucraina. Sarà possibile trovare oggetti esclusivi di design, specialità culinarie, accessori di moda, oggetti per la casa e tanto altro ancora, di alcuni importanti brand del made in Italy e non solo. Maggiori informazioni QUI

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 21 dicembre

Faris – Family Relationship International School

FarisTalk: sostegno a distanza e accoglienza nella cooperazione allo sviluppo

On Line – Diretta Facebook

Ore 21.00

Gratuito

interverranno durante l’incontro, condotto da Marzia Masiello, responsabile dei rapporti con le Istituzioni per Ai.Bi. e Nino Santomartino, vicepresidente di FOCSIV – Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale, Marco Griffini, Presidente di Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini; Silvia Stilli, Portavoce AOI – Cooperazione e Solidarietà internazionale; Vincenzo Curatola, Presidente Forum SAD e Ivana Borsotto, Presidente FOCSIV; Antonio Raimondi, cooperante di Ai.Bi. in Kenya; Manuela Di Spaldro, cooperante Ai.Bi. Bolivia; Mariia Shkraba, collaboratrice di Ai.Bi. Ucraina e Maria Galeazzi, referente strutture mamma bambino in Italia per la cooperativaAIBC. Tutti gli eventi FarisTalks si possono seguire in diretta, sulla pagina Facebook di Faris – Family Relationship International School QUI

Giovedì 22 dicembre

Ai.Bi. sede di Cagliari

Il Telaio – Laboratorio di Tessitura: tessere relazioni: costruire insieme nuove trame di comunità.

Via Mons. Giuseppe Cogoni 7° (Cagliari)

Ore 17.00- 22.00

Gratuito

Sonia Paradell Roig, interior e textile designer di Barcellona, in arte Sonparo, ormai residente in Sardegna ed esperta formatrice di arte tessile, si muove tra i piccoli telai, raggiunge i partecipanti e spiega come procedere, gentile, sorridente. Sembra di essere in un laboratorio artigiano di Samugheo, paese in cui l’arte tessile è ancora un importante volano dell’economia locale. Nelle sedi di Ai.Bi. Sardegna, le lane e i tappetini riempiono i tavoli. I partecipanti scelgono i colori, con i piccoli aghi tessono in silenzio, trasportati in un tempo che non ha tempo. Tutti i partecipanti, adulti e bambini si fanno trasportare da quel rito comunitario, dall’armonia di lavorare insieme. É una piccola magia.

Per informazioni e iscrizioni: cagliari@aibi.it