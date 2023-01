AIBIWEEK. 7 webinar per iniziare il nuovo anno nel segno dell’accoglienza

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Torna il 10 gennaio la presentazione del corso per operatori: “L’adozione Internazionale oggi”. E poi anche questa settimana non mancano webinar con l’affido e l’adozione

Martedì 10 gennaio

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 15.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Presentazione del corso per Operatori “L’Adozione Internazionale oggi”

On Line

Ore 18.30

Gratuito

Il webinar ha l’obiettivo di presentare il corso online “L’Adozione Internazionale, oggi. Bambini, Paesi, procedure, una realtà in continua trasformazione”, rivolto a operatori del sociale che si occupano di adozione, e a tutti coloro che, avendo a cuore la tematica – per lavoro o studio – possano orientare e applicare al meglio la propria competenza e professionalità. Il corso viene condotto dagli esperti di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini e la direzione didattica è a cura di Cinzia Bernicchi, esperta di Adozione Internazionale. Il corso si articola in 4 moduli che saranno affrontati in modalità webinar e avrà una durata di complessiva di 9 ore. Maggiori informazioni e iscrizioni QUI

Mercoledì 11 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

Informativo sull’affido familiare – SOLO RESIDENTI IN LOMBARDIA

On Line

Ore 21.00

Gratuito

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo. L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza. Maggiori informazioni e iscrizioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Approfondimento sull’affido di Minori Stranieri Non Accompagnati

On Line

Ore 21.00

Gratuito

In questo webinar approfondiremo il quadro fenomenologico, ovvero scandaglieremo tutte le caratteristiche principali dei ragazzi e delle ragazze che arrivano in Italia in riferimento ai paesi di origine e ai viaggi che hanno quindi dovuto affrontare. È un appuntamento fondamentale per capire che accogliere un ragazzino proveniente dal Bangladesh è estremamente diverso che accogliere una ragazzina proveniente dalla Nigeria. Approfondire il quadro fenomenologico aiuterà i partecipanti a discernere eventuali future richieste di accoglienza, prendendo coscienza di cosa significhi accogliere un determinato minore piuttosto che un altro. Questo momento formativo si rivolge in primis a chi ha già partecipato al webinar “Informativo affido di minori stranieri non accompagnati” ma può essere anche utile a chi lavora nel settore dell’accoglienza. Maggiori informazioni QUI

Giovedì 12 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

Né orchi né maghi: la doppia appartenenza. Tra legami e aspettative nell’affido familiare

On Line

Ore 19.00

Gratuito

Il secondo seminario “Né orchi né Maghi” approfondisce l’aspetto della relazione tra famiglia affidataria e famiglia d’origine, elemento cruciale per creare equilibrio nella vita del minore in affido. Il percorso online prevede momenti teorici e momenti di condivisione. I webinar sono rivolti a persone desiderose di conoscere ed approfondire la realtà dell’affido e riflettere sul potere generativo e sulle fatiche che lo accompagnano. Maggiori informazioni QUI

Sabato 14 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

Abuso e maltrattamento nell’Adozione

On Line

Ore 10.00

Costo euro 40,00

Il corso è rivolto a tutte quelle coppie interessate all’adozione internazionale, le quali stanno facendo il percorso con i servizi sociali e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Approfondiremo le possibili conseguenze psicologiche delle esperienze di abuso e di violenza vissute e le ripercussioni sulla relazione con i genitori e i pari. Obiettivo del corso è dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi e per prefigurare la propria disponibilità a bambini con questo tipo di vissuto. Maggiori informazioni QUI

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ricordati che i corsi FARIS on demand sono sempre a disposizione per la tua formazione!

Scegli il corso che fa per te nella sezione dedicata: corsi on demand di Faris