AIBIWEEK. Dal 16 al 20 dicembre torna in presenza il grande evento di solidarietà “Il Bello che fa Bene”

Anche questa settimana con Ai.Bi. potrete scoprire di più su adozione, affido, educazione e conciliazione vita – lavoro. Dal 16 dicembre vi aspettiamo a Milano, con il “Bello che fa Bene” per un Natale solidale ma con gusto…

Lunedì 12 dicembre

FARIS – Family Relationship International School

Educare al rispetto dell’altro sesso. Simili, uguali, diversi. Sereni.

On Line

Ore 19.30

Gratuito

Come possiamo preparare a ruoli nuovi, a percorsi paritari mantenendo però le bellissime caratteristiche antropologiche maschili e femminili? Abbiamo bisogno di uno sguardo ampio, che vada al di là del momento educativo presente, anche per prevenire ingiustizie e prepotenze. Per far vivere le nuove generazioni in serenità, in cui la reciprocità uomo-donna sia una ricchezza e una bellezza senza uguali. Il webinar è rivolto a educatori, genitori, insegnanti e futuri insegnanti, che desiderano condividere una riflessione sull’educazione dei bambini e delle bambine oggi. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

La conciliazione vita – lavoro: i fili invisibili della cultura

On Line

Ore 15.00

Costo 60 euro

Scopriremo che esistono elementi, ai molti invisibili, che determinano le possibilità di realizzazione di una felice conciliazione vita-lavoro all’interno di un’organizzazione. Questi elementi sono di natura culturale. Capiremo come questi elementi incidano sulle nostre possibilità di conciliazione vita-lavoro al fine di potenziare l’impatto della nostra volontà sugli stessi. Ci si rivolge ai responsabili risorse umane e a tutti quei lavoratori in fase di riorientamento lavorativo. Verranno offerti strumenti per comprendere le reali (o meno) capacità delle aziende di offrire strumenti di conciliazione vita – lavoro. Docente Davide Pellini, laureato in psicologia per le organizzazioni e docente FARIS. Per informazioni e iscrizioni QUI

Martedì 13 dicembre

Ai.Bi. sede di Mezzano (Milano)

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Presentazione del corso per Operatori “L’Adozione Internazionale oggi”

On Line

Ore 18.30

Gratuito

Il webinar ha l’obiettivo di presentare il corso online “L’Adozione Internazionale, oggi. Bambini, Paesi, procedure, una realtà in continua trasformazione”, rivolto a operatori del sociale che si occupano di adozione, e a tutti coloro che, avendo a cuore la tematica – per lavoro o studio – possano orientare e applicare al meglio la propria competenza e professionalità. Il corso viene condotto dagli esperti di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini e la direzione didattica è a cura di Cinzia Bernicchi, esperta di Adozione Internazionale. Il corso si articola in 4 moduli che saranno affrontati in modalità webinar e avrà una durata di complessiva di 9 ore. Maggiori informazioni e iscrizioni QUI

Mercoledì 14 dicembre

FARIS – Family Relationship International School

Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari – SOLO RESIDENTI IN LOMBARDIA

On Line

Ore 21.00

Costo 10 euro

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi. Il webinar, partendo dalla conoscenza delle norme in materie di affido e da esempi concreti vuole far comprendere il più possibile cosa significa essere genitore affidatario. Docente: Dott.ssa Sonia Albini. Assistente Sociale, Formatrice. Referente del Settore Affido di Ai.Bi. Maggiori informazioni e iscrizioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Informativo sull’affido familiare

On Line

Ore 21.00

Gratuito

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo. L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza. Maggiori informazioni e iscrizioni QUI

Giovedì 15 dicembre

FARIS -Family Relationship International School

Presentazione corso: Come aprire una Casa-famiglia per minori

On Line

Ore 18.00

Gratuito

Il corso è rivolto a tutte le famiglie che stanno pensando di aprire una Casa-famiglia e ha il duplice obiettivo di fornire sia degli strumenti pratici sulla gestione di una comunità familiare che degli spunti di riflessione e autovalutazione sul proprio coinvolgimento in questo “progetto di vita”. Il corso è immaginato perché una famiglia acquisisca quante più informazioni possibili per essere in grado di compiere questo passo in modo quanto più consapevole. Maggiori informazioni QUI

Venerdì 16 dicembre

Ai.Bi. sede di Milano

Il Bello che fa Bene

Via Tortona 30, Milano

Ore 10.30- 19.00 dal 16 al 20 dicembre

Dopo gli anni “virtuali” dovuti alla pandemia, per il Natale 2022 torna in presenza la tradizionale iniziativa solidale di Ai.Bi.: “Il Bello Che Fa Bene”. La ventunesima edizione unirà eleganza, bellezza e solidarietà per sostenere i bambini e le famiglie vittime della guerra in Ucraina, contribuendo alla campagna Bambini per la Pace. Durante tutta la durata dell’evento sarà allestito un temporary shop solidale con una vasta selezione di prodotti donati da 40 aziende amiche che hanno voluto sostenere l’impegno di Ai.Bi. per i bambini dell’Ucraina. Sarà possibile trovare oggetti esclusivi di design, specialità culinarie, accessori di moda, oggetti per la casa e tanto altro ancora, di alcuni importanti brand del made in Italy e non solo. Maggiori informazioni QUI

Sabato 17 dicembre

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Ricordati che i corsi FARIS on demand sono sempre a disposizione per la tua formazione!

Scegli il corso che fa per te nella sezione dedicata: corsi on demand di Faris