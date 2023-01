AIBIWEEK. Dieci appuntamenti con l’adozione, l’affido e la famiglia: formarsi all’accoglienza è possibile con Ai.Bi.

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

In partenza il corso di aggiornamento di FARIS, dedicato agli operatori dell’Adozione Internazionale

Martedì 17 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

On Line

Ore 10.00

Costo: 10 euro

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione. OBIETTIVI DEL WEBINAR: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale. il webinar è rivolto a tutte le coppie di coniugi mai entrate in contatto con il mondo dell’adozione e che non hanno ancora presentato domanda per l’ottenimento di idoneità. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Corso per Operatori “L’Adozione Internazionale oggi”

On Line

Ore 14.30

Costo 80 euro

Primo appuntamento con il corso online “L’Adozione Internazionale, oggi. Bambini, Paesi, procedure, una realtà in continua trasformazione”, rivolto a operatori del sociale che si occupano di adozione, e a tutti coloro che, avendo a cuore la tematica – per lavoro o studio – possano orientare e applicare al meglio la propria competenza e professionalità. Il corso viene condotto dagli esperti di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini. Il corso si articola in 4 moduli che saranno affrontati in modalità webinar e avrà una durata di complessiva di 9 ore. Maggiori informazioni e iscrizioni QUI

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 18 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

Informativo sull’affido familiare

On Line

Ore 21.15

Gratuito

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo. L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza. Maggiori informazioni e iscrizioni QUI

FARIS -Family Relationship International School

Presentazione corso: Come aprire una Casa-famiglia per minori

On Line

Ore 18.00

Gratuito

Il corso è rivolto a tutte le famiglie che stanno pensando di aprire una Casa-famiglia e ha il duplice obiettivo di fornire sia degli strumenti pratici sulla gestione di una comunità familiare che degli spunti di riflessione e autovalutazione sul proprio coinvolgimento in questo “progetto di vita”. Il corso è immaginato perché una famiglia acquisisca quante più informazioni possibili per essere in grado di compiere questo passo in modo quanto più consapevole. Maggiori informazioni QUI

Giovedì 19 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

Né orchi né maghi: la doppia appartenenza. Tra legami e aspettative nell’affido familiare

On Line

Ore 19.00

Gratuito

Il secondo seminario “Né orchi né Maghi” approfondisce l’aspetto della relazione tra famiglia affidataria e famiglia d’origine, elemento cruciale per creare equilibrio nella vita del minore in affido. Il percorso online prevede momenti teorici e momenti di condivisione. I webinar sono rivolti a persone desiderose di conoscere ed approfondire la realtà dell’affido e riflettere sul potere generativo e sulle fatiche che lo accompagnano. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

La seconda genitorialità nell’Adozione Internazionale

On Line

Ore 17.00

Costo 40 euro

Il corso è rivolto a tutte le coppie con figli (che siano biologici o adottivi) interessate all’Adozione che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato o che hanno già adottato. Maggiori informazioni QUI

Venerdì 20 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

Come nutrirsi correttamente lavorando in smart working

On Line

Ore 20.00

Costo 40 euro

Spesso lo smart working costringe al prepararsi pranzi frettolosi e time-saving. Ma siamo così sicuri di nutrirci adeguatamente? Secondo quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Crea (Centro di ricerca alimenti e nutrizione), il 44% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra smart working e limitazioni imposte dal lockdown. Il “lavoro agile”, in particolare, avrebbe favorito l’adozione di comportamenti poco salutari, come mangiare scorrettamente e diminuire l’attività fisica. Il webinar affronterà metodi e strategie per imparare a gestire correttamente l’alimentazione della famiglia durante lo smartworking, con suggerimenti pratici e immediatamente attuabili. Maggiori informazioni QUI

Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Torino

TORINO – Serata di testimonianze di famiglie adottive e affidatarie

On Line

Ore 21.00

Gratuito

All’incontro che si terrà in modalità ON-LINE parteciperanno anche le famiglie adottive di Ai.Bi. – Piemonte. Nella serata si parlerà di accoglienza attraverso gli strumenti dell’adozione e dell’affidamento familiare: un bel modo per ricordarci che l’accoglienza… “è la via sicura che conduce fino a Dio!” (Papa Francesco). Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 19 gennaio 2023 avvalendosi del form. Per informazioni 011 51 56 327 – e-mail: famiglia@diocesi.to.it

Sabato 21 gennaio

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI