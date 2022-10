AIBIWeek. L’abuso nell’adozione internazionale: un tema, purtroppo, di attualità

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

È l’adozione, anche questa settimana il cuore della formazione di Ai.Bi. ma non mancano anche corsi FARIS dedicati al benessere nel mondo del lavoro. Il 21 ottobre infine, la solidarietà va a teatro

Martedì 18 ottobre

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 15.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 19 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

Abuso e maltrattamento nell’Adozione

On Line

Ore 17.00

Costo euro 40,00

Il corso è rivolto a tutte quelle coppie interessate all’adozione internazionale, le quali stanno facendo il percorso con i servizi sociali e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Approfondiremo le possibili conseguenze psicologiche delle esperienze di abuso e di violenza vissute e le ripercussioni sulla relazione con i genitori e i pari. Obiettivo del corso è dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi e per prefigurare la propria disponibilità a bambini con questo tipo di vissuto. Maggiori informazioni QUI

Giovedì 20 ottobre

FARIS – Family Relationship International School

La conciliazione vita – lavoro: i fili invisibili della cultura

On Line

Ore 21.00

Costo euro 60,00

Il corso è rivolto ai responsabili risorse umane e a tutti quei lavoratori in fase di riorientamento lavorativo. Verranno offerti strumenti per comprendere le reali (o meno) capacità delle aziende di offrire strumenti di conciliazione vita – lavoro. La pandemia ha trasformato la rappresentazione condivisa della conciliazione vita – lavoro indelebilmente, di conseguenza sono cambiate anche le modalità di intervento che le organizzazioni mettono in campo per facilitarla. Se prima lo smartworking era considerato un “benefit”, ora, a seguito dell’esperienza pandemica, sta diventando strumento per il rinforzo della performance lavorativa e di benessere personale. Strumento sul quale molte aziende puntano, così come per altri strumenti di conciliazione. Eppure, gli strumenti tecnologici e organizzativi sono gli stessi pre-pandemici. Quindi, cosa è cambiato veramente? Scopriremo che esistono elementi, ai molti invisibili, che determinano le possibilità di realizzazione di una felice conciliazione vita-lavoro all’interno di un’organizzazione. Questi elementi sono di natura culturale. Maggiori informazioni QUI

Venerdì 21 ottobre

Saxofone Tuttospettacolo con il patrocinio di Ai.Bi.

Spettacolo Teatrale: “Casa mia, moglie tua”

Teatro Colognola – Bergamo

Ore 16.00 e ore 21.00

Posto unico (ore 16,00) euro 20,00 – (ore 21,00) euro 25,00

La compagnia teatrale della Crocetta di Gallarate, porta in scena venerdì 21 ottobre al teatro Colognola di Bergamo, lo spettacolo teatrale “Casa mia, moglie tua” con la regia di Riccardo Servi. Cinque personaggi che si ritrovano in un carosello amoroso in cui gli uomini, divertentissimi e terribilmente impacciati, risultano sempre perdenti e mai così tanto ignari della loro condizione. Una commedia brillante con tutta una serie di equivoci esilaranti, scambi di coppia e bugie a non finire in una scena doppia, come doppie sono le vite dei singoli personaggi che vivono i loro ménage cercando di nascondersi i reciproci inganni. Maggiori informazioni QUI

FARIS – Family Relationship International School

Adozione Internazionale: bambini grandi e fratrie

On Line

Ore 18.30

Costo euro 40,00

Il webinar è rivolto a tutte le coppie interessate all’adozione internazionale che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. L’obiettivo del webinar è dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi all’accoglienza di bambini più grandi o più numerosi di quelli magari sognati e per prefigurare la propria disponibilità a situazioni di questo tipo. Partendo da veri e propri casi reali e descrivendo alcune possibili situazioni, il webinar vuole offrire l’occasione di riflettere su cosa vuol dire andare in adozione da “grandi” o “insieme ai miei fratelli” e cosa vuol dire aprire le porte della nostra casa a bimbi che non stanno più nel lettino con le sbarre o a bimbi che hanno bisogno del letto a castello! Maggiori informazioni QUI

Sabato 22 ottobre

Ai.Bi. sede di Salerno

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità. Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ricordati che i corsi FARIS on demand sono sempre a disposizione per la tua formazione!

Scegli il corso che fa per te nella sezione dedicata: corsi on demand di Faris