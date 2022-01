AIBIWeek: l’adozione è al centro della prima settima di febbraio

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Febbraio parte con energia e con un focus particolare sull’adozione: 5 eventi su 7, questa settimana sono proprio dedicati ad approfondire questo fondamentale istituto!

Lunedì 31 gennaio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR – Arte ed Educazione: far crescere nella bellezza

On Line

Ore: 18.00

Gratuito

Il webinar è rivolto ad insegnanti, futuri insegnanti, educatori e genitori che desiderino un incontro con l’arte in prospettiva educativa. Come presentare la bellezza e lo scrigno di valori che può aprire l’arte? Nel webinar verrà spiegato attraverso le opere di autori del passato e contemporanei. Non mancheranno inoltre laboratori Learning by doing. Formatori del webinar saranno: Luca Pasquale, incaricato di Pedagogia Generale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Debora Crespo Hellin, insegnante di scuola Secondaria di Primo Grado. Giulia De Bonis, insegnante di Scuola primaria ed Eugenio Pozzilli, insegnante di Scuola Secondaria. L’incontro si inserisce nella settimana dell’educazione realizzata da FARIS- Family Relationship International School

Per maggiori informazioni QUI

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell'adozione internazionale, dell'associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all'incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Martedì 1° febbraio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR – Cyberbullismo: come riconoscere i segnali ed intervenire

On Line

Ore: 18.00

Costo € 25,00

Il cyberbullismo è uno dei fenomeni più pericolosi generati dal web. A rischio sono soprattutto i minori e gli adolescenti. È sufficiente uno smartphone per entrare in un mondo che non sempre i genitori possono monitorare. La maggior parte dei minori, vittima di cyberbullismo, non rivela la propria condizione all’adulto di riferimento. In un periodo dove le chiusure legate alla pandemia hanno aumentato il tempo dei figli sul web, i genitori devono essere in prima linea accanto ai loro figli, che siano vittime oppure artefici di azioni anche non intenzionali di cyberbullismo. Il webinar è rivolto a genitori interessati ad informarsi sul tema del cyberbullismo, in un’ottica di prevenzione e di intervento qualora i propri figli ne fossero coinvolti, sia nella veste di vittime, sia in quella di autori. A tenere il webinar sarà Diego Moretti, pedagogista, formatore e responsabile didattico del Family Relationship International School oltre che dell’area minori di AIBC SCS.

Maggiori informazioni QUI

Ai.Bi. sede di Salerno

Sportello informativo affido e adozioni

Parrocchia San Giuseppe Lavorator – Via Enrico Bottiglieri 21, Salerno

Ore: 16.30- 19.00

Gratuito

Ogni primo martedì del mese, una famiglia volontaria di Ai.Bi. sarà presente nella Parrocchia San Giuseppe Lavoratore, Via Enrico Bottiglieri 21, Salerno, dalle 16.30 alle 19.00, per incontrare chiunque abbia voglia e desiderio di approfondire le tematiche dell’adozione e dell’affido. Le famiglie porteranno la loro esperienza, così da essere un primo riferimento utile sul territorio e farsi portavoce di quel diritto a essere figlio che spesso viene negato, in Italia e all’estero. Per informazioni: salerno@aibi.it

Mercoledì 2 febbraio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR – Adozione Internazionale: bambini grandi e fratrie

On Line

Ore: 17.00

Costo € 40,00

Il webinar è rivolto a tutte le coppie interessate all’adozione internazionale che stanno facendo il percorso con i servizi e il Tribunale o che, in possesso di Decreto di idoneità, hanno già dato mandato ad un Ente autorizzato. Essere genitore adottivo è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un buon grado di preparazione e tanta energia. Rifletteremo insieme sulle caratteristiche dell’adozione di bambini grandi o di gruppi di fratrie (anche estese) e del tema dell’inserimento a scuola. L’obiettivo del webinar è dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi all’accoglienza di bambini più grandi o più numerosi di quelli magari sognati e per prefigurare la propria disponibilità a situazioni di questo tipo. Il webinar vuole offrire l’occasione di riflettere su cosa vuol dire andare in adozione da “grandi” o “insieme ai miei fratelli” e cosa vuol dire aprire le porte della nostra casa a bimbi che non stanno più nel lettino con le sbarre o a bimbi che hanno bisogno del letto a castello! A tenere il webinar sarà Giovanna Buonocore, psicologa e consulente del Settore Adozioni Internazionali di AiBi – Amici dei Bambini, oltre che esperta in tematiche di Adozione Internazionale.

Per maggiori informazioni QUI

Giovedì 3 febbraio

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 16.00

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Sabato 5 febbraio

Ai.Bi. sede di Macerata

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Per informazioni e iscrizioni: QUI