AibiWeek. Fra gli appuntamenti della settimana spicca la diretta con la Ministra Roccella

Sei gli appuntamenti della settimana di Ai.Bi. dall’8 al 14 aprile, quasi tutti focalizzati sull’Adozione Internazionale, una diretta Facebook con la Ministra Roccella e un corso di scrittura creativa

Lunedì 8 aprile

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Adozione Internazionale: il legame adottivo in adolescenza

On Line

Ore: 18.30

Costo: 45,00€ Iva incl.

I genitori adottivi sperimentano un legame molto particolare con i loro figli. Le esperienze si differenziano a seconda del Paese d’origine, dell’età di ingresso in famiglia e dei vissuti antecedenti all’adozione dei loro figli. I diversi legami che esistono in famiglia possono essere messi a dura prova quando inizia il periodo adolescenziale. D’altronde, l’adolescenza è un periodo della vita che si manifesta con una serie di trasformazioni sia fisiche che mentali; queste spinte sono necessarie per passare dallo status di “bambino” a quello di “uomo”.

L’obiettivo del webinar è quello di dare ai partecipanti gli strumenti operativi per affrontare quelle difficoltà tipiche e peculiari che potranno scatenarsi, talvolta in maniera improvvisa, talvolta con avvisaglie che si manifestano in largo anticipo.

Conduce il webinar la Dott.ssa Lucia Ciaramella, Psicoterapeuta, esperta di Adozione Internazionale.

La partecipazione al webinar prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Martedì 9 aprile

FARIS – Family Relationship International School Faris

Talks

Diretta Facebook

Ore: 17.15

Gratuito Dialogo con la Ministra Eugenia Roccella Storia di un libro e lettura di un paese con le lenti di “Una famiglia radicale” – con il patrocinio di Fondazione Cariplo.

Per seguire la diretta su Facebook, clicca qui.

Mercoledì 10 aprile

Ai.Bi. sede di Mezzano

L’incontro verso l’Adozione Internazionale

On Line

Ore 20.30

Gratuito

Ai.Bi. organizza gratuitamente per gli aspiranti genitori adottivi incontri informativi e colloqui individuali di restituzione affinché possa essere presa una decisione consapevole rispetto all’Ente a cui affidare il proprio progetto adottivo. L’incontro informativo online per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza di Ai.Bi. e del relativo iter per adottare un minore straniero è tenuto da Cinzia Bernicchi, già Direttrice di un Ente Autorizzato, fra i maggiori e riconosciuti esperti di formazione e accompagnamento delle coppie adottive che ha collaborato direttamente con la CAI (Commissione per le Adozioni Internazionali) negli anni tra il 2010 e il 2014.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

LABORATORIO online di scrittura autobiografica per genitori pre-adottivi

On Line

Ore: 18.30

Costo: 50,00€ Iva incl.

Faris propone un nuovo laboratorio di scrittura autobiografica, rivolto a chi si sta preparando all’Adozione e a chi sta pensando di proporsi come famiglia adottiva, che ha l’obiettivo di supportare i partecipanti a riflettere sul proprio desiderio di Adozione, sull’esperienza adottiva e, più in generale, sulla genitorialità. Il corso prevede 6 incontri online di 2,5 ore ciascuno.

Conduce il laboratorio Rita Cavigioli, madre adottiva di una ragazza cinese, a lungo residente negli Stati Uniti e insegnante presso un’università americana. Nel 2023 ha conseguito il diploma di “Esperta nella conduzione di laboratori autobiografici e nella raccolta autobiografica” presso la LUA (Libera Università dell’Autobiografia) di Anghiari (AR) e attualmente organizza laboratori di scrittura autobiografica su vari argomenti.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo su come aprire una casa famiglia per minori

On Line

Ore: 18.30

Gratuito

Webinar informativo rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria casa famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base.

Nel webinar verranno approfondite le specificità che l’inizio di un progetto familiare di questo genere comportano, verrà, in particolare, sottolineata la differenza con l’istituto dell’affido familiare. Tutto ciò al fine di dare stimolo e maggiore consapevolezza all’eventuale discernimento dei partecipanti.

Condue il webinar la Dott.sa Maria Galeazzi – Responsabile Affido e Comunità Familiari Cooperativa AIBC.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Sabato 13 aprile

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro verso l’Adozione Internazionale

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI