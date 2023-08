BAMBINIxLAPACE. Una festa per salutare il piccolo Daniil, l'”ucraino-moldavo”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dopo un anno e mezzo, Daniil tornerà a stare con sua madre e potrà abbracciare la sorellina che è rimasta in Ucraina. Per l’occasione è stata organizzata una festa di saluto presso la biblioteca di Hirtop

Del piccolo Daniil, chiamato anche l’ucraino moldavo di Hirtop (distretto di Taraclia), sa tutta la comunità, poiché sin dall’arrivo della sua famiglia nel villaggio, il bambino è diventato il coccolone di tutti.

È stato ospite nelle case dei vicini della sua bisnonna, diventando molto presto complice delle birichinate dei coetanei.

Un anno e mezzo da fiaba

Ha mangiato le prime ciliegie raccolte direttamente dall’albero, in campagna. Ha giocato a piacimento, ha partecipato in vari eventi sociali organizzati presso la biblioteca, è andato in escursioni turistiche insieme agli scout della regione e si è fatto un sacco di amici, tra i quali anche bambini ucraini che, come lui sono stati “adottati” dalle comunità moldave in cui hanno trovato accoglienza.

Ha imparato tante cose nuove, grazie alle esperienze vissute ed alle ore trascorse nella biblioteca dove, stando alle dette della bibliotecaria, Tatiana Popazu: “con il progetto BAMBINIxLAPACE, Daniil insieme ai bambini del villaggio sono cresciuti in un’estate quanto in un anno intero.” Ha ricevuto molti regali ed ha regalato, a suo turno, una montagna di allegria a tutti quelli che lo hanno conosciuto.

Insomma, ha vissuto un anno e mezzo “di fiaba” – come dice Daniil stesso. E come ogni fiaba ha un inizio e una fine, anche l’Odissea di Daniil in Moldova sta per finire.

Il ritorno in Ucraina

Dopo un tempo di via-vai di sua nonna, che non ha una condizione di salute ottimale e la cui esistenza ora si divide tra l’Ucraina e la Moldova, la decisione è stata quella di tornare in patria per sempre. Stavolta in formula completa, portando a casa anche il nipote.

Il piccolo Daniil, seppure un po’ dispiaciuto per gli amici che lascia e i benefici dei quali ha goduto in Moldova, se ne va sereno, perché il suo desiderio, invocato in tanti alla festa del suo compleanno, si sta finalmente avverando!

La notizia è stata accolta con un’esplosione di emozioni, non solo perché tornerà a stare con sua madre, ma anche perché, dopo tanto tempo, potrà abbracciare la sorellina che è rimasta in Ucraina, con il papà.

La festa di saluto

In occasione della partenza di Daniil, l’ultima attività organizzata nella biblioteca ha previsto anche un momento di saluto dell’amico ucraino. I bambini gli hanno portato in regalo un set di matite e pennarelli a colori, con il messaggio: “Con questi colori, portati a casa tutti i ricordi dei momenti splendidi che abbiamo vissuto insieme. Hai più di 200 pennarelli, ciascuno che rappresenta uno di noi e quando ti mancheremo, perché tu sicuramente ci mancherai, facci dei bei disegni e inviaceli on-line, così resteremo uniti anche a distanza”.

Visibilmente emozionato, appena la festa è finita, Daniil ha consegnato un bigliettino alla bibliotecaria in cui ha lasciato scritto nel suo ucraino un messaggio di ringraziamento per il tablet ricevuto, per i materiali scolastici, per le escursioni turistiche, per le gite nel bosco e per tutto quello che gli ha offerto il suo secondo paese del cuore.

A seguito della lettura del bigliettino, che la signora Tatiana ha voluto condividere con noi, la stessa ci ha confessato che si sente onorata e molto riconoscente all’Associazione Amici dei Bambini per tutti i materiali, i giochi, i libri, la macchina fotografica ed altri materiali didattici, grazie ai quali ha potuto realizzare momenti veramente speciali per tutti i bambini – ospiti della biblioteca.

“Con il pensiero a voi, che lavorate per i bambini e per la pace, una delle sere trascorse nel bosco, vi abbiamo dedicato il nostro momento magico – un ringraziamento scritto con candeline ardenti.”

Sostieni anche tu la campagna #BAMBINIXLAPACE

Serve ancora il sostegno di tutti per venire incontro ai tanti bisogni delle donne, mamme e famiglie colpite dal conflitto. Chiunque può dare il suo contributo attraverso una donazione “una tantum” o sostenendo il progetto di adozione a distanza dei bambini e le famiglie ucraine, per dare continuità agli interventi che l’associazione compie ogni giorno nel contesto dell’iniziativa #BAMBINIXLAPACE. Clicca QUI per partecipare.