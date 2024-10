BAMBINIxLAPACE. Moldova. Educazione all’igiene femminile: un sostegno essenziale per le adolescenti ucraine, in fuga dalla guerra

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

L’incontro educativo organizzato da Ai.Bi. Amici dei Bambini per le giovani rifugiate ucraine in Moldava, volto a rompere il tabù dell’igiene femminile e promuovere il benessere

Negli ultimi anni, l’educazione all’igiene femminile ha assunto un’importanza crescente, soprattutto per le ragazze che vivono in contesti difficili. Questo è particolarmente vero per le giovani ucraine fuggite dalla guerra e rifugiatesi in Moldova, che affrontano sfide importanti durante la pubertà.

Per rispondere a questa esigenza, è stata recentemente organizzata un’attività formativa presso il Centro di Cooperazione Sud (CCS) a Căușeni, grazie al progetto PACE: Protezione, Accoglienza, Cultura, Educazione. Finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, questo progetto mira a sostenere le adolescenti in questo delicato periodo di crescita.

Apprendimento, Risorse e Sostegno per le Ragazze

Durante l’incontro, 21 ragazze, 8 ucraine e 13 moldave, di età compresa tra 11 e 17 anni, hanno partecipato a una sessione interattiva che ha fornito informazioni essenziali sull’igiene femminile. Lo scopo principale era spiegare l’importanza di una corretta igiene durante il ciclo mestruale e fornire dettagli sul funzionamento del corpo in questa fase della vita. L’incontro ha offerto un ambiente sicuro e accogliente, dove le partecipanti potevano esprimere dubbi e domande senza sentirsi giudicate.

Un tema centrale dell’incontro è stato quello della prevenzione delle infezioni attraverso una corretta igiene. Questo aspetto è particolarmente rilevante, poiché la mancanza di conoscenze adeguate può causare problemi di salute e malessere. Affrontare apertamente questi temi ha permesso di rompere il silenzio e il tabù spesso associato all’argomento, favorendo una maggiore consapevolezza tra le ragazze.

Durante la sessione, le partecipanti hanno ricevuto kit di igiene personale contenenti prodotti essenziali, come assorbenti e saponi specifici, accompagnati da istruzioni dettagliate. Questo non solo ha offerto un aiuto pratico, ma ha anche rappresentato un gesto simbolico per ribadire l’importanza della cura del proprio corpo. Inoltre, la condivisione di esperienze tra le partecipanti ha creato un forte senso di comunità e sostegno reciproco, riducendo il senso di isolamento che molte adolescenti possono provare in questa fase della vita.

La Distribuzione dei Kit e i Prossimi Obiettivi

Al termine dell’incontro, ogni ragazza ha ricevuto un pacco igienico, e sono già in programma ulteriori distribuzioni per raggiungere circa 500 adolescenti in varie regioni della Moldova, tra cui Căușeni, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Edineț e Dondușeni. L’obiettivo è garantire che un numero crescente di ragazze, soprattutto nelle aree rurali e più isolate, possa accedere a queste risorse essenziali.

Tuttavia, la distribuzione dei kit rappresenta solo un primo passo. Il vero obiettivo è continuare a promuovere incontri educativi e momenti di sensibilizzazione. Le ragazze affrontano sfide complesse legate alla loro salute e al benessere psicofisico, e per questo motivo è fondamentale investire in attività che possano aiutarle a crescere informate e sicure di sé. Incontri come quello organizzato dal CCS sono opportunità preziose per abbattere barriere culturali e fornire informazioni vitali che troppo spesso vengono trascurate.

Il progetto PACE, in collaborazione con Amici dei Bambini-Moldova e i partner locali CCS e Demos, rappresenta un impegno concreto per migliorare la vita delle adolescenti più vulnerabili. Fornendo risorse, conoscenze e sostegno emotivo, questo progetto contribuisce a costruire un futuro migliore e più inclusivo per tutte le giovani donne, mettendo al centro la loro salute e il loro benessere.

