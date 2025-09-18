Bolivia. Quando è l’Adozione a Distanza a garantire il diritto all’istruzione

Grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”, Mariana ha coronato il suo sogno: andare a scuola “come tutti gli altri bambini” e sperare in un futuro diverso
Mariana è una bambina arrivata recentemente al Centro di Accoglienza Gota de Leche in Bolivia. La sua infanzia è stata segnata da privazioni: non aveva mai potuto frequentare regolarmente la scuola né ricevere un sostegno educativo adeguato dalla famiglia. Il suo sogno era semplice ma grande: avere matite colorate, quaderni e righelli da portare in classe, come gli altri bambini.
Un sogno che diventa realtà
Oggi, grazie al progetto Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio, quel sogno è diventato realtà. Mariana ha ricevuto un kit completo di materiale scolastico e, soprattutto, può contare su un supporto pedagogico personalizzato che la aiuta a colmare le lacune e a sviluppare nuove competenze. Con entusiasmo e determinazione, partecipa attivamente alle lezioni e i suoi progressi sono già evidenti: un segnale di speranza che illumina il suo cammino.
Il diritto allo studio
Il percorso di Mariana è anche lo specchio di una sfida più ampia che la Bolivia si trova ad affrontare. Nel Paese, la scuola primaria raggiunge circa il 95% dei bambini in età scolare, ma nella secondaria la copertura scende sotto il 70%. A questo si aggiunge il rischio crescente di abbandono: se il dato ufficiale lo fissa al 2,83%, negli ultimi anni la crisi economica e le difficoltà sociali lo hanno probabilmente fatto aumentare.
In questo contesto, il sostegno a distanza assume un valore fondamentale che può davvero fare la differenza, arrivando là dove governo, istituzioni e difficoltà delle famiglie non riescono a garantire il diritto all’istruzione. Ma, oltre a questo, l’Adozione a Distanza fa molto di più: offre a bambini come Mariana la possibilità di credere in se stessi e di costruire un futuro migliore.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 35 bambini tra gli 0 e i 6 anni del centro Gota de Leche pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.