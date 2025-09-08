Bolivia. Leonardo, il piccolo guerriero che ha sconfitto freddo, avversità e abbandono

Abbandonato in un parco di Oruro in una notte gelida, e affetto da polmonite, oggi respira speranza grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”
Leonardo ha poche settimane di vita ed è già un piccolo guerriero. La sua storia inizia a Oruro, città dell’Altiplano boliviano, dove una notte gelida è stato trovato solo, avvolto dal silenzio di un parco. Nessuno conosce le ragioni che hanno spinto sua madre ad abbandonarlo, ma è evidente che affrontasse difficoltà estreme.
Dall’abbandono all’accoglienza
L’Altiplano, con il suo clima ostile e le temperature notturne che precipitano sotto lo zero, è un luogo che mette a dura prova la sopravvivenza dei più fragili, soprattutto in un contesto segnato da crisi sociale ed economica.Trasferito d’urgenza al Centro di Accoglienza Gota de Leche, quando Leonardo è stato visitato, i medici gli hanno diagnosticato una polmonite, una patologia che, nei neonati esposti al freddo intenso, può rivelarsi fatale. In Bolivia, nonostante l’impegno delle strutture sanitarie, la scarsità di risorse e strumenti rende spesso difficile affrontare emergenze come questa.
L’intervento di Ai.Bi.
È stato grazie al progetto Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio che si è potuto intervenire tempestivamente. I fondi raccolti hanno permesso di acquistare i farmaci necessari e garantire cure adeguate. Dopo giorni di lotta, Leonardo ha sconfitto la malattia ed è stato dimesso: oggi continua il suo percorso di rafforzamento con assistenza costante e la speranza di un futuro migliore.
Dal progetto arriva un augurio sincero: che questo bambino cresca circondato da affetto, protetto dalle fragilità che lo hanno segnato alla nascita, e che con ogni respiro diventi più forte, dentro e fuori.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 35 bambini tra gli 0 e i 6 anni del centro Gota de Leche pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.