Bolivia. Abbracci che attraversano le distanze

Un 2026 di speranza per i bambini degli orfanotrofi in Bolivia aiutati dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”

Ai.Bi. opera in Bolivia dal 1997. Quasi 30 anni di progetti di cooperazione e, dal 2007, anche di Adozione a Distanza. Attualmente, sono 4 gli orfanotrofi con i quali Amici dei Bambini collabora: due nei pressi della capitale La Paz e due nella città di Oruro, nella zona centro orientale del Paese. Il Centro di Accoglienza José Soria, creato nel 1936, ospita circa 40 bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, mentre il Niño Jesús ospita 30 bambini più piccoli, da 0 a 6 anni.

A Oruro, invece, si trovano il Gota de Leche, che ospita 35 minori la maggior parte dei quali di età compresa tra 0 e 6 anni, e l’Amor de Dios Penny, in cui trovano accoglienza 60 bambine e adolescenti da 3 a 18 anni.

All’inizio dell’anno la cooperante locale di Ai.Bi., Anahì, ha mandato un messaggio che è sia un ringraziamento per quanto fatto, sia un augurio per il futuro.

Il messaggio di Anahì

Iniziamo il 2026 con il cuore colmo di gratitudine per il cammino percorso nel 2025 e per l’esperienza dell’anno giubilare, che ci ha ricordato quanto la forza della comunità e il valore delle storie condivise possano generare cambiamento.

Questo nuovo anno nasce sotto il segno della speranza: la speranza che ogni bambino e ogni bambina possano crescere in una famiglia sicura, accogliente e amorevole, e che le ferite dell’abbandono, della solitudine e della violenza trovino lentamente guarigione attraverso l’incontro umano.

In un contesto segnato da sfide globali e locali e dalla forte crisi economica che attraversa il Paese, il sostegno a distanza continua a essere un pilastro essenziale. Grazie ai sostenitori, anche se lontani, possiamo garantire cura, accompagnamento quotidiano e momenti di gioia ai bambini dell’orfanotrofio, ricordando che è l’incontro a salvare la vita.

Il 2026 ci invita a proseguire con affetto, impegno e fiducia, consapevoli che ogni gesto, anche il più piccolo, contribuisce a costruire un futuro migliore. Che sia un anno di incontri, abbracci e speranza rinnovata per tutti.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.