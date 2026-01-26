Bolivia. Cristofer non è più solo

Share Post Share Whatsapp Messenger

Dalla strada a una nuova speranza grazie all’Adozione a Distanza

Cristofer ha conosciuto la strada quando era ancora troppo piccolo per capire cosa stesse accadendo. Abbandonato, fragile, invisibile agli occhi di molti. Ma oggi, per questo bambino boliviano che a marzo compirà otto anni, qualcosa è cambiato: ha finalmente trovato un sostenitore a distanza che ha deciso di camminare accanto a lui, anche se da lontano.

Il suo passato

La sua storia inizia presto con il dolore. Quando Cristofer aveva solo un anno, il padre è morto improvvisamente. La madre, rimasta sola, ha intrapreso relazioni segnate da violenza e instabilità. Alcuni dei compagni che ha avuto bevevano, vivevano per strada e la sottoponevano a violenze psicologiche e fisiche. Travolta da quella spirale, anche lei ha iniziato a consumare alcol e a rubare per sopravvivere, fino alla decisione più difficile: abbandonare i suoi due figli.

Cristofer è stato inizialmente accolto da una fondazione che si prende cura dei bambini che vivono in strada, offrendo protezione e un primo approdo sicuro. Nell’agosto 2023, però, la madre si è ripresentata, raccontando di aver cambiato vita: un nuovo compagno, un lavoro, niente più strada né alcol. Ha chiesto di poter riabbracciare suo figlio. Oggi sono in corso le indagini per capire se un ricongiungimento familiare sia davvero possibile e sicuro.

Nel frattempo, su decisione del Giudice dell’Infanzia, Cristofer è stato trasferito all’orfanotrofio José Soria, dove uno staff multidisciplinare esperto lo accompagna in questo delicato percorso. Qui il bambino riceve cure mediche – soffre di dermatite – e frequenta la seconda elementare nella scuola della comunità. Ogni mattina, inoltre, partecipa alle attività di sostegno pedagogico con approccio Montessori di Amici dei Bambini.

L’Adozione a Distanza

Cristofer è un bambino dolce, vivace, curioso. E oggi, grazie all’Adozione a Distanza, non è più solo ad affrontare il presente: un sostenitore ha scelto di garantire la sua istruzione e le sue cure, regalandogli tempo, stabilità e la possibilità di credere in un futuro migliore. Per lui, la speranza ha finalmente trovato qualcuno disposto a tenerla viva.

L’attesa di Katia e Ademar

Cristofer ha trovato chi ha accolto il suo grido di aiuto, ma Katia e Ademar stanno ancora aspettando qualcuno che possa accompagnarli nel loro cammino di speranza e di emancipazione attraverso un’Adozione a Distanza.

Adotta a distanza un bambino ancora in attesa

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirgli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.