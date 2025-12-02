Bolivia. Dona a Katia, 10 anni, tutto ciò che finora le è mancato

Abbandono e difficoltà hanno segnato la sua infanzia. Ma con un’Adozione a Distanza potrai offrire alla piccola Katia stabilità, protezione e un futuro più sereno
L’ infanzia di Katia è stata segnata dall’assenza di figure genitoriali stabili: madre e padre, coinvolti in conflitti continui, si sono presto allontanati dalle loro responsabilità, lasciando la bambina alle cure della nonna materna. Quando la nonna è venuta a mancare, nel giugno 2023, la fragile stabilità di Katia si è spezzata di nuovo.
L’abbandono della madre
Per un breve periodo ha vissuto con la madre, che però l’ha abbandonata ancora una volta. Un documento ufficiale, nel 2024, aveva stabilito la custodia paterna, ma anche questa soluzione è crollata: nel novembre dello stesso anno Katia è stata trovata da sola nella piazza Alonso de Mendoza, a La Paz. Recuperata dai servizi sociali, è stata temporaneamente affidata alla zia materna.
La situazione è precipitata di nuovo quando è stato segnalato un presunto caso di violenza intrafamiliare nell’ambiente familiare della zia. La Difensoria dell’Infanzia ha così disposto una Risoluzione di Accoglienza Circostanziale e Katia è stata accolta nell’orfanotrofio José Soria.
Le difficoltà scolastiche
Oggi la bambina vive in un luogo sicuro, ma l’adattamento non è semplice: le regole e le routine del centro, all’inizio, le sembravano difficili da accettare.
Avendo un ritardo scolastico — è in 2ª elementare invece che in 4ª — la piccola ha bisogno di supporto pedagogico che la aiuti a migliorare e a recuperare le competenze necessarie. Inoltre non possiede ancora documenti di identità né un’assicurazione sanitaria.
Con un’Adozione a Distanza puoi offrire a Katia ciò che finora le è mancato: continuità, opportunità e la certezza di non essere più sola.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?
Adottare a Distanza Katia è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una minore in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Katia la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarla a trovare. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Katia ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Katia. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.