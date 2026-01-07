Bolivia. “Nos cuidaremos”: prendersi cura di chi si prende cura

Share Post Share Whatsapp Messenger

Un laboratorio per il benessere emotivo degli operatori del Centro di Accoglienza José Soria, grazie al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”

Il Centro di Accoglienza José Soria, in Bolivia, realizzerà il laboratorio “Nos cuidaremos – Curare per prendersi cura”, uno spazio dedicato al benessere emotivo di chi ogni giorno accompagna bambine e bambini in situazione di vulnerabilità.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che educatori, psicologi, assistenti sociali e caregiver svolgono un ruolo fondamentale ma spesso esposto a un forte carico emotivo. Il laboratorio, della durata complessiva di tre ore e in modalità presenziale, è pensato proprio per loro: professionisti che si prendono cura degli altri e che, a loro volta, hanno bisogno di strumenti per tutelare il proprio equilibrio personale.

Il laboratorio

Attraverso una metodologia esperienziale e partecipativa, verrà creato un clima di fiducia, rispetto e ascolto, favorendo la riflessione individuale e il confronto di gruppo. Durante l’incontro saranno affrontati temi centrali come il ruolo del caregiver, il rischio di burnout, il riconoscimento delle emozioni e dei segnali di stress legati al lavoro di cura.

Le attività pratiche permetteranno ai partecipanti di acquisire strumenti semplici di autocura emotiva, fisica e mentale, facilmente applicabili nella quotidianità lavorativa. Il laboratorio si concluderà con l’elaborazione di un piano personale di autocura e con un momento di chiusura condivisa, ribadendo l’importanza di prendersi cura di chi, ogni giorno, si prende cura degli altri.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.