Bolivia. “Nos cuidaremos”: prendersi cura di chi si prende cura

Un laboratorio per il benessere emotivo degli operatori del Centro di Accoglienza José Soria, grazie al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”

Il Centro di Accoglienza José Soria, in Bolivia, realizzerà il laboratorio “Nos cuidaremos – Curare per prendersi cura”, uno spazio dedicato al benessere emotivo di chi ogni giorno accompagna bambine e bambini in situazione di vulnerabilità.
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che educatori, psicologi, assistenti sociali e caregiver svolgono un ruolo fondamentale ma spesso esposto a un forte carico emotivo. Il laboratorio, della durata complessiva di tre ore e in modalità presenziale, è pensato proprio per loro: professionisti che si prendono cura degli altri e che, a loro volta, hanno bisogno di strumenti per tutelare il proprio equilibrio personale.

Il laboratorio

Attraverso una metodologia esperienziale e partecipativa, verrà creato un clima di fiducia, rispetto e ascolto, favorendo la riflessione individuale e il confronto di gruppo. Durante l’incontro saranno affrontati temi centrali come il ruolo del caregiver, il rischio di burnout, il riconoscimento delle emozioni e dei segnali di stress legati al lavoro di cura.
Le attività pratiche permetteranno ai partecipanti di acquisire strumenti semplici di autocura emotiva, fisica e mentale, facilmente applicabili nella quotidianità lavorativa. Il laboratorio si concluderà con l’elaborazione di un piano personale di autocura e con un momento di chiusura condivisa, ribadendo l’importanza di prendersi cura di chi, ogni giorno, si prende cura degli altri.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José SoriaNiño JesúsGota de Leche Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.