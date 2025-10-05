Bolivia. Acquisto di farmaci salvavita per i 165 bambini abbandonati

Cure essenziali per l’infanzia: il progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”, permette agli orfanotrofi di fornire farmaci salvavita e protezione alle bambine e ai bambini vittime di abbandono
Durante il mese di agosto è stato possibile garantire cure mediche immediate a decine di bambini e adolescenti accolti negli orfanotrofi in Bolivia. Con l’acquisto di farmaci essenziali, i minori che ne avevano bisogno hanno potuto ricevere trattamenti salvavita, un sostegno fondamentale in un contesto dove l’accesso alla salute non è affatto scontato.
La necessità di sostegno sanitario in Bolivia
Il sistema sanitario boliviano, infatti, presenta numerose criticità: circa il 50% della popolazione non riesce ad accedere ai medicinali necessari, e il paese produce solo il 45% dei farmaci inclusi nella Lista Nazionale (LINAME). Il restante 55% deve essere importato, con costi elevati e una forte dipendenza dal mercato estero. Una situazione che penalizza soprattutto le famiglie più vulnerabili, spesso impossibilitate a garantire ai propri figli cure tempestive e specialistiche.
I 165 bambini abbandonati sostenuti dal progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”
È proprio in questo scenario che i centri di accoglienza sostenuti dal progetto assumono un ruolo vitale. L’orfanotrofio José Soria di La Paz accoglie oggi 40 bambini tra i 6 e i 12 anni, offrendo loro non solo cure, ma anche spazi educativi come una piccola biblioteca. Sempre a La Paz, il centro Niño Jesús accoglie 30 piccoli tra 0 e 6 anni, spesso vittime di abbandono e negligenza.
Nella città di Oruro operano invece il Gota de Leche, con 35 bambini tra 0 e 6 anni, e l’orfanotrofio Amor de Dios Penny, una struttura accogliente e immersa nel verde, che offre protezione e sostegno a circa 60 bambine e adolescenti tra i 3 e i 18 anni.
Grazie al sostegno a distanza, questi centri possono oggi garantire non solo cure mediche tempestive, ma anche un futuro più sereno. Ogni farmaco acquistato rappresenta una speranza concreta, un passo in avanti per assicurare ai bambini il diritto fondamentale alla salute e alla possibilità di vivere pienamente la propria infanzia.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 165 bambini dei centri José Soria, Niño Jesús, Gota de Leche e Amor de Dios Penny pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.