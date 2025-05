Bolivia. “Oggi è il mio compleanno, e per un giorno non mi sento solo”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

La storia di Pablo, bambino del centro Niño Jesús in Bolivia, che grazie al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” di Ai.Bi. Amici dei Bambini può vivere una giornata speciale, fatta di regali, torte e soprattutto speranza. Leggi la sua testimonianza

“Oggi si festeggia… me! E anche altri quattro bambini che, come me, sono nati in questo mese. All’orfanotrofio Niño Jesús, dove vivo ormai da tanto tempo – un tempo che a volte mi sembra infinito – i compleanni non si celebrano il giorno esatto della nascita. Qui si festeggia tutti insieme, l’ultima domenica del mese. È un modo per rompere la monotonia dei giorni, che spesso sembrano tutti uguali”.

Questo è l’inizio del racconto di Pablo, che fa subito ben capire come sia differente, anche nelle cose che possiamo dare per scontate, la vita dei bambini abbandonati. Perché l’abbandono ti sottrae i punti di riferimento, compreso quello della tua identità. I minori negli orfanotrofi tante volte non sanno nemmeno il giorno in cui sono nati e, dunque, poter festeggiare un compleanno è qualcosa di molto particolare: vale la pena ascoltare il racconto, direttamente da uno di questi bambini.

Amici dei Bambini rende meno soli i piccoli ospiti

“In questa giornata speciale – prosegue Pablo – la pasticceria del quartiere dona due torte: una decorata con i supereroi preferiti dai maschietti, l’altra rosa, con i personaggi più amati dalle femminucce. Per l’occasione, ognuno di noi indossa i vestiti migliori. Le educatrici curano ogni dettaglio: la sala mensa, normalmente semplice, si trasforma in un luogo allegro e accogliente. I tavoli cambiano disposizione, spuntano palloncini colorati e festoni con i nomi dei bambini da festeggiare. Tra quei nomi, oggi c’è anche il mio: Pablo!

Gli operatori di Amici dei Bambini preparano stuzzichini, patatine e bibite per accompagnare la festa. È un momento in cui tutto sembra più leggero.

Oggi sarò protagonista anche io. Riceverò regali, entrerò in sala tra gli applausi e tutti i miei amici canteranno “Tanti auguri a te”. È una sensazione bellissima, difficile da spiegare. Per un bambino come me, che non ha una famiglia che lo ama o festeggia, essere al centro dell’attenzione è qualcosa di meraviglioso. Mi sento importante, voluto bene. Non tutto è perduto!

Sono super felice e so già che mi divertirò tantissimo!

Il desiderio che esprimerò soffiando sulle candeline

So che ‘i grandi’ stanno cercando per me una famiglia. Mi spiegano che ci vuole tempo, che servono tanti passaggi e molta pazienza. Ma oggi, almeno per oggi, questa assenza pesa un po’ meno. Questa è la mia giornata speciale.

Come negli ultimi due anni, il desiderio che esprimerò soffiando sulle candeline sarà sempre lo stesso: trovare presto una mamma e un papà. Ma intanto mi godo questo giorno diverso dagli altri.

E poi ci sarà anche un regalo, scelto apposta per me da Amici dei Bambini. Spero davvero che sia quel robot che desidero da tanto tempo!”

(Pablo)

Con il Sostegno a Distanza, rendete migliore il mio compleanno

La testimonianza di Pablo racconta come, grazie al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio, Ai.Bi. Amici dei Bambini riesce a donare qualche ora di spensieratezza ai piccoli ospiti del centro Niño Jesús in Bolivia.

Chi, dall’Italia, sceglie di sostenere a distanza un bambino, rende possibili queste attività che, anche se semplici, trasformano la vita di chi si trova sospeso in un limbo. Un gesto che regala affetto, attenzione e momenti di felicità a chi, ogni giorno, ha bisogno di sentirsi meno solo.

