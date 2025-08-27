Bomboniere Solidali Adozione a Distanza: ogni tessera è un frammento di futuro

Scegli l’esclusiva Bomboniera Adozione a Distanza di Ai.Bi. e il ricordo del tuo evento diventa un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno. Da condividere con chi ami
Scegliere una bomboniera significa lasciare un ricordo, un segno tangibile di un momento speciale. Ma cosa accade quando quel segno diventa anche un gesto d’amore verso chi ha davvero bisogno?
Con la Bomboniera Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini, ogni cerimonia – che sia Battesimo, Comunione, Cresima o Matrimonio – può trasformarsi in un’occasione per fare la differenza.
Questa bomboniera non è un semplice oggetto, ma il simbolo concreto di un impegno. Scegliendola, infatti, si contribuisce a garantire ai bambini in difficoltà migliori condizioni di vita, attraverso beni di prima necessità, sostegno alimentare, sanitario, educativo e psicologico.
Un puzzle che unisce
La Bomboniera Adozione a Distanza prende forma in un puzzle solidale, da donare agli invitati. Ognuno di essi, infatti, riceverà una tessera unica ed esclusiva che è parte di un’immagine più grande, ripotata su un cartoncino che accompagna ciascuna tessera. Concretamente, è come tenere in mano un frammento di speranza per tanti bambini.
La bomboniera permette di attivare un’adozione a distanza della durata di 1, 2 o 3 anni in Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Marocco, Ghana, Ucraina o Bolivia.
Tre le opzioni disponibili:
- 48 tessere → sostegno per 1 anno (48 bomboniere)
- 96 tessere → sostegno per 2 anni consecutivi (96 bomboniere)
- 192 tessere → sostegno per 3 anni consecutivi (192 bomboniere)
Ogni invitato riceverà una bomboniera contenente:
- una tessera esclusiva del puzzle scelto
- un grazioso cartoncino con l’immagine completa
- una frase augurale personalizzata
- la descrizione del progetto sostenuto
- i dati dell’evento
Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione puoi contattarci al n. 02.98822359 oppure via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.