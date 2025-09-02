Le esclusive Bomboniere Solidali de “Il Bello che Fa Bene”®: quel valore in più ai tuoi momenti speciali

Dai ricordi eleganti alla speranza concreta: con Amici dei Bambini ogni dono diventa un gesto d’amore per i bambini abbandonati
Ogni evento speciale merita di essere ricordato con un gesto che vada oltre l’apparenza. Che si tratti di un Battesimo, di una Comunione, di una Cresima o di un Matrimonio, la scelta della bomboniera rappresenta un momento importante. Optare per una bomboniera solidale della linea esclusiva Il Bello che fa Bene® di Amici dei Bambini significa trasformare un dono simbolico in un atto d’amore concreto. Non solo per chi lo riceve, non solo per chi lo offre, ma soprattutto per i bambini abbandonati che, grazie a questo gesto, possono nutrire la speranza di un futuro migliore.
Ogni pezzo un simbolo di speranza
Le bomboniere solidali di Ai.Bi. non sono semplici oggetti ricordo: racchiudono valori profondi e un significato che dura nel tempo. Ogni pezzo è un simbolo di speranza e di rinascita, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore degli invitati. Al tempo stesso, il ricavato sostiene i progetti dell’associazione a favore delle bambine e dei bambini abbandonati o in condizioni di fragilità, garantendo loro nuove opportunità e, soprattutto, il diritto fondamentale di crescere come figli in una famiglia che li ami.
La linea propone oggetti eleganti e raffinati, frutto della creatività di artigiani e grandi marchi. Pezzi unici che uniscono estetica e solidarietà, con un messaggio chiaro: la bellezza può – e deve – fare del bene. Tra le proposte più apprezzate c’è il porta vasetto miele in porcellana, corredato da un servimiele in legno. Simbolo di dolcezza e raffinatezza, richiama l’antico “cibo degli dei”.
Suggestiva anche la Rosa di Jericho, pianta che al contatto con l’acqua si apre e rifiorisce, diventando un potente simbolo di rinascita e di speranza: un messaggio che richiama i bambini che ritrovano l’amore di una famiglia. Non mancano creazioni artigianali, come la casetta cuore in ceramica, realizzata a mano e quindi unica – proprio come ogni storia che Ai.Bi. riscrive con dedizione.
L’impegno per un mondo più giusto
Ogni bomboniera può essere arricchita con sacchetti porta confetti in juta o bon bon, nastri di raso e tag personalizzate, rendendo il gesto ancora più personale e indimenticabile.
Scegliere una bomboniera Il Bello che fa Bene® significa dare un valore aggiunto a un giorno speciale: dire “grazie” agli invitati condividendo con loro non solo la gioia della festa, ma anche l’impegno per un mondo più giusto, in cui ogni bambino abbia il diritto di crescere amato.
Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione puoi contattarci al n. 02.98822359 oppure via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.