Calza sospesa 2026: la magia dell’Epifania anche per i bambini abbandonati

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la “Calza sospesa”, l’iniziativa di Ai.Bi. Amici dei bambini con la quale si può donare a bambine e bambini in difficoltà familiare un momento di gioia, serenità e… casa
L’Epifania è alle porte e con essa torna uno degli appuntamenti più attesi e partecipati proposti da Ai.Bi. Amici dei bambini: la Calza Sospesa. Un’occasione per condividere la dolcezza dell’Epifania con le bambine e i bambini accolti nella comunità mamma-bambino della cooperativa AIBC e dei Centri Servizi per la famiglia “Pan di Zucchero” di Ai.Bi.
La bellezza di donare un sorriso
Partecipare è facilissimo: basta donare una Calza Sospesa accedendo all’apposita pagina del sito di Ai.Bi.. In questo modo contribuirai a far arrivare una calza della befana anche a quei bambini che non hanno con loro una mamma e un papà che li sveglino la mattina del 6 gennaio per scoprire se nella notte sia arrivato qualche dono e qualche dolce da mangiare insieme. Grazie al tuo gesto, quel giorno anche questi bambini potranno vivere la sorpresa di trovare una calza piena di dolci e di sorrisi. Un piccolo segno dal grande significato, capace di regalare affetto, attenzione e speranza.
Per ogni donazione, chi la effettua riceverà una pergamena personalizzabile: un modo per dire “anche io ho regalato un sorriso” a una bambina o un bambino in difficoltà, trasformando, così, la tradizione dell’Epifania in un momento di vera solidarietà.
Quest’anno, scegli di non far finire la magia delle feste: partecipa all’iniziativa Calza sospesa 2026 e porta un piccolo grande motivo di gioia nella vita di un bambino. Dona una Calza Sospesa