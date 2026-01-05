Perché non rendere l’Epifania ancora più “magica”? Ecco la Calza Sospesa

Un gesto semplice per regalare dolci, sorprese e speranza ai bambini in grave difficoltà familiare ospiti delle case di accoglienza di Ai.Bi. Amici dei Bambini
Con l’Epifania ormai alle porte, si rinnova uno degli appuntamenti solidali più significativi promossi da Ai.Bi. Amici dei Bambini: la Calza Sospesa. Anche nel 2026 l’iniziativa offre la possibilità di regalare a bambine e bambini che vivono una situazione di fragilità familiare un momento di festa, serenità e soprattutto la sensazione di sentirsi a casa.
La Calza Sospesa nasce per condividere la magia del 6 gennaio con i bambini accolti nella comunità mamma-bambino e nei Centri Servizi per la Famiglia “Pan di Zucchero” di Ai.Bi., contesti in cui ogni giorno si costruiscono percorsi di protezione, accoglienza e futuro.
L’emozione di una sorpresa
Per molti di questi bambini, l’Epifania non è una mattina di sorprese. Non c’è qualcuno che li svegli per controllare se la Befana è passata, né una calza appesa da aprire insieme. Grazie alla Calza Sospesa, però, anche loro possono vivere l’emozione di trovare dolci e piccoli doni, ma soprattutto sentire che qualcuno ha pensato a loro.
Aderire all’iniziativa è semplice: basta visitare la pagina dedicata sul sito di Ai.Bi. e scegliere di donare una Calza Sospesa. Un gesto alla portata di tutti che si trasforma in un segno concreto di vicinanza, capace di portare sorrisi e creare ricordi felici.
A chi effettua la donazione verrà consegnata una pergamena personalizzabile, simbolo di un atto di solidarietà che va oltre il regalo materiale. Un modo per affermare che, attraverso un piccolo contributo, è possibile rendere l’Epifania un’occasione di autentica condivisione e speranza per una bambina o un bambino in difficoltà.
Dona una Calza Sospesa
Quest’anno, scegli di non far finire la magia delle feste: partecipa all’iniziativa Calza sospesa 2026 e porta un piccolo grande motivo di gioia nella vita di un bambino. Dona una Calza Sospesa