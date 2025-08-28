Repubblica Democratica del Congo. Un futuro che non si arrende: i bambini di Goma tornano a scuola

Il progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” permette agli orfani di Goma e del Nord Kivu di iniziare il nuovo anno scolastico con speranza e dignità
Da gennaio, la città di Goma, nel Nord Kivu, dove ci sono gli orfanotrofi sostenuti da Ai.Bi., vive una realtà difficile: l’occupazione da parte dei ribelli ha paralizzato la vita economica, costringendo alla chiusura banche e attività commerciali. In questo contesto, l’anno scolastico 2024-2025 si è concluso tra mille difficoltà. Molti genitori, privi di mezzi, non sono riusciti a pagare le tasse scolastiche, e numerosi bambini hanno dovuto abbandonare gli studi.
Il pagamento delle tasse scolastiche
In questa crisi, il progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio rappresentato un baluardo di speranza fondamentale. Grazie a strategie mirate, infatti, è stato possibile garantire il pagamento delle tasse scolastiche per tutti i bambini beneficiari, evitando esclusioni e interruzioni delle lezioni. Questo sostegno non solo ha permesso ai ragazzi di terminare l’anno scolastico con successo, ma ha anche rafforzato la loro fiducia e autostima. Sentirsi sostenuti dai benefattori ha permesso loro di superare lo stigma legato alla condizione di orfani, con risultati scolastici molto soddisfacenti.
Si torna sui banchi
Oggi si guarda con rinnovata speranza all’anno scolastico 2025-2026. Nonostante la situazione socio-economica rimanga drammatica, con banche e aeroporto ancora chiusi e molti genitori costretti alla disoccupazione, i bambini del progetto di Adozione a Distanza possono affrontare il futuro senza timori. I preparativi sono già stati avviati: uniformi confezionate, materiali didattici distribuiti, strumenti e forniture garantiti secondo le diverse esigenze scolastiche.
Così, il 1° settembre 2025, data ufficiale di inizio delle lezioni, ogni bambino avrà tutto il necessario per cominciare al meglio. Per loro, questo non è solo un atto concreto, ma anche un motivo di orgoglio e gratitudine verso chi crede che l’istruzione sia la strada maestra per costruire un domani diverso, nonostante le fragilità che segnano la vita quotidiana a Goma e in tutto il Nord Kivu.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Congo”?
Se vuoi aiutare anche tu i 137 bambini degli orfanotrofi FED e SODAS di GOMA, puoi aderire al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.