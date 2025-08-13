Repubblica Democratica del Congo. Una giornata fuori dagli orfanotrofi

Dopo mesi di reclusione forzata nei centri FED e SODAS, i bambini hanno vissuto una giornata di giochi, natura e sorrisi grazie al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”
In un contesto violento e instabile, come quello della Repubblica Democratica del Congo, dove ormai da mesi la violenza è ua realtà quotidiana per le strade di Goma, ogni momento di normalità e leggerezza diventa un tesoro.
Grazie al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio, è stato possibile organizzare una giornata speciale dedicata ai bambini degli orfanotrofi FED e SODAS.
L’importanza delle attività ricreative
Il progetto riconosce il valore educativo e terapeutico di gioco e uscite, fondamentali per i bambini in condizioni di vulnerabilità e disagio. “Attività ludiche, ricreative e sportive verranno organizzate… con particolare attenzione all’inclusione di bambini disabili e con bisogni speciali”, recita la scheda di progetto. In questo spirito, è stata promossa una gita al gran seminario di Buhimba, per offrire ai minori un assaggio di quella libertà che ogni bambino dovrebbe poter vivere.
Un’esperienza ancora più significativa considerando i mesi difficili appena trascorsi. Dal 23 gennaio al 10 febbraio, i bambini sono rimasti chiusi negli istituti, senza mai poter uscire, a causa dei combattimenti e della grave insicurezza a Goma. Fino alla fine di aprile, le uniche uscite erano per la scuola, subito seguite dal ritorno forzato in istituto. Una vita quasi carceraria, priva di stimoli e contatto con l’esterno.
Una giornata all’aperto
Con il miglioramento della situazione – i ribelli dell’M23 hanno ridotto l’insicurezza in città – è stato finalmente possibile organizzare una giornata all’aperto. Cinque pulmini, 12 accompagnatori, un programma collaudato: passeggiate, giochi, canti, balli, visita alla fattoria, momenti di respiro e libertà. Un picnic a base di pane, salsicce e formaggio ha reso l’occasione ancora più speciale, trattandosi di alimenti rari per i piccoli ospiti. E a sorpresa, per concludere la giornata, un secondo pasto con pesce fresco di lago, la tilapia, che ha generato una gioia incontenibile.
Un giorno, forse solo uno, ma carico di emozioni, dignità e speranza.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Congo”?
Se vuoi aiutare anche tu i 137 bambini degli orfanotrofi FED e SODAS di GOMA, puoi aderire al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.