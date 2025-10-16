Repubblica Democratica del Congo. Dalla perdita al riscatto: la storia di Jibu

Rimasto orfano di padre prima di nascere, Jibu, grazie al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, ha trovato una nuova possibilità di vita e di studio
La perdita di un marito provoca spesso uno squilibrio profondo all’interno della famiglia, lasciando un vuoto affettivo ed economico difficile da colmare. È ciò che è accaduto alla madre di Jibu, rimasta vedova mentre era ancora incinta. La morte del marito, avvenuta sei mesi prima della nascita del bambino, segnò l’inizio di un periodo di grande sofferenza.
Senza risorse, la donna tornò nel villaggio dei propri genitori, dove diede alla luce Jibu, trovandosi però con sette figli da sfamare e nessun mezzo per sostenerli.
Solo e privo di cure
Per sopravvivere, iniziò a lavorare come bracciante nei campi altrui, ma la paga era troppo bassa per coprire i bisogni della famiglia. Con la speranza di migliorare la sua condizione, decise di risposarsi come seconda moglie, lasciando Jibu alle cure della nonna. Tuttavia, la morte improvvisa dell’anziana segnò un nuovo dramma: il piccolo rimase solo, privo di cure e attenzioni.
In poco tempo si ammalò gravemente di scabbia e scorbuto, mentre la madre, ormai stremata, non riusciva a occuparsi di lui. I vicini, toccati dalla sua situazione, segnalarono il caso al punto focale della SODAS. Le indagini del team psicosociale portarono al ritrovamento della madre e alla decisione di accogliere il bambino nel Centro SODAS.
Al centro SODAS
Qui Jibu ha ricevuto cure mediche, affetto e un’istruzione. Nonostante il ritardo con cui ha iniziato la scuola, oggi frequenta la terza elementare, ottiene buoni voti ed è pronto a passare alla quarta. In salute e sereno, vive con gioia nel Centro, dove ha ritrovato un ambiente stabile e protettivo.
Il progetto di adozione a distanza ha trasformato la sua vita, offrendo non solo a Jibu un futuro migliore, ma anche alla madre la possibilità di un sostegno continuo. L’accompagnamento psicosociale prosegue, nella speranza che presto madre e figlio possano riunirsi, segnando così il lieto fine di una storia di dolore e rinascita.
