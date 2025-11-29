Repubblica Democratica del Congo. Perché una prevenzione del tumore al seno per le ragazze degli orfanotrofi?

Riconoscere i segnali, ascoltare le ragazze, intervenire presto: l’impegno dei centri FED e SODAS per la prevenzione, reso possibile dal progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”
Ottobre Rosa è il mese internazionale dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, un momento in cui la solidarietà incontra l’impegno concreto per la salute delle donne.
Controllo e sensibilizzazione
Per l’occasione, il dottore che segue regolarmente bambini e ragazzi degli orfanorofi FED e SODAS, il Dr. Augustin, ha voluto lanciare un messaggio ai responsabili dei centri per richiamare con forza l’importanza della vigilanza e della sensibilizzazione, soprattutto nei confronti delle ragazze che vivono negli orfanotrofi.
Il tumore al seno rimane una delle principali cause di mortalità femminile nel mondo: ogni anno colpisce oltre 2,3 milioni di donne e provoca circa 670.000 decessi. In Africa, si registrano 198.000 nuovi casi e più di 91.000 morti. Sebbene si pensi che questa malattia riguardi soprattutto le adulte, studi recenti dimostrano che può manifestarsi anche nelle adolescenti, in casi rari ma documentati. Purtroppo, quando colpisce le più giovani, spesso viene diagnosticata tardi, perché famiglie ed educatori non immaginano che una ragazza possa esserne affetta.
Sentinelle della salute
Le adolescenti accolte negli orfanotrofi vivono inoltre in condizioni particolari: non conosciamo la loro storia familiare né l’eventuale presenza di fattori genetici, e sono esposte a contesti di insicurezza, povertà, stress e inquinamento. Tutti elementi che possono incidere sulla loro salute futura. Per questo, sottolinea il Dr. Augustin, i responsabili dei centri rappresentano vere e proprie sentinelle della salute.
Osservare e ascoltare diventa fondamentale: dolore, noduli, arrossamenti o secrezioni anomale devono portare a una rapida consultazione medica. Informare le ragazze, incoraggiare la segnalazione di ogni cambiamento, promuovere stili di vita sani e creare un clima di fiducia sono gesti semplici ma essenziali.
Per questo, durante tutto il mese dell’Ottobre Rosa, è stato ribadito l’invito è trasformare gli orfanotrofi in luoghi di attenzione, amore e educazione alla salute. Perché una parola di sensibilizzazione o un controllo tempestivo possono davvero salvare una vita. Insieme, possiamo rompere il silenzio e proteggere le nostre ragazze.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Congo”?
Nonostante la situazione difficilissima dovuta agli scontri che non si placano, Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”.
Se vuoi aiutare anche tu i 137 bambini degli orfanotrofi FED e SODAS di GOMA, puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.