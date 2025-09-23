Repubblica Democratica del Congo. Sébastien, 11 anni: da solo non ce la può fare

Ha conosciuto la fame, la strada, i maltrattamenti e l’abbandono. Con la tua Adozione a Distanza può avere scuola, cibo e un’infanzia serena
Rimasto orfano di madre e abbandonato dal padre, che dopo aver costruito una nuova famiglia non si è più fatto vivo, Sebastian, chiamato affettuosamente Seba, ha conosciuto troppo presto solitudine e rifiuto.
Povertà e maltrattamenti
Dopo la morte della madre, lui e i fratelli hanno vissuto prima con la sorellastra, poi con una zia che non li ha mai davvero accolti. Entrambi gli ambienti, segnati da povertà e maltrattamenti, li hanno spinti a rifugiarsi in una piccola casetta di vicini compassionevoli.
Ma anche lì la vita era insostenibile: tre bambini soli, senza un adulto che potesse proteggerli. È stato allora che i vicini, preoccupati per il loro destino, hanno chiesto aiuto a SODAS. Grazie a un’indagine sociale, l’organizzazione ha potuto comprendere la gravità della situazione e ha accolto Sébastien e i fratelli nel suo orfanotrofio.
Ma, questo, è solo l’inizio di una storia che potrà davvero riscrivere il futuro di Seba attraverso un’Adozione a Distanza, capace di garantirgli non solo una casa, cure e l’accesso alla scuola, ma anche e soprattutto quella fiducia e quel supporto che non ha mai provato.
L’incertezza del futuro
Dopo anni di privazioni, Sebastian ha bisogno di certezze per il futuro. Con un’Adozione a Distanza puoi offrirgli stabilità, sostegno per la scuola, cure adeguate e l’affetto di cui ogni bambino ha diritto.
Non lasciamo che la sua storia resti segnata solo dalla sofferenza: aiutiamo Seba a crescere con dignità, speranza e la possibilità di realizzare i suoi sogni.
Il modello esclusivo della Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini
Adottare a Distanza Sebastian è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Sebastian la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarla a trovare.
Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Sebastian ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale Sebastian. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.
Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Sebastian, accompagnandolo, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.